Ford Mustang GTD szokuje osiągami. To najmocniejszy i najszybszy Mustang w historii

Ford Mustang to silnik V8. To coupe to też kwintesencja amerykańskiego stylu życia czy klasyczny musce car. Teraz do listy przymiotów Mustang może dopisać kolejny. GTD jest najmocniejszy i najszybszy w historii. Osiągi tego samochodu mogą naprawdę szokować. I piszę to bez krztyny przesady.

Mustang jest tak mocny, jak Ferrari Superfast. Bije na głowę 911 GT3 RS

Pod długą i wyraźnie wybrzuszoną maską Mustanga GTD inżynierowie umieścili 5,2-litrowy silnik V8. Ten rasowo warczy, a do tego został sparowany z doładowaniem. Ale doładowaniem mechanicznym, czyli kompresorem. Dzięki temu motor jest w stanie wygenerować aż 815 koni mechanicznych mocy i 900 Nm momentu obrotowego. Jest zatem tak mocny, jak Mercedes-AMG GT 63 S E Performance Coupé czy Ferrari 812 Superfast. Powiem więcej, 5,2-litrowa jednostka V8 ze sprężarką mechaniczną oferuje lepszy stosunek mocy do pojemności skokowej, niż silnik w Porsche 911 GT3 RS.

Moc to dopiero pierwsza z zalet nowego układu napędowego. Motor korzysta też z układu smarowania z suchą miską olejową. Ten pomaga utrzymać smarowanie długotrwale obciążanego silnika. Poza tym umożliwia zwiększenie maksymalnej prędkości obrotowej silnika do 7650 obr/min. Inżynierowie zamontowali też mniejsze koło pasowe sprężarki, tytanowy wydech i zmodyfikowany układ dolotowy.

Mustang GTD ma aktywne klapy aerodynamiczne i karbonowe hamulce

Ford zdawał sobie sprawę z tego, że projekt Mustanga GTD jest wyjątkowy. Wyjątkowo się zatem do niego przyłożył. Inżynierowie obniżyli masę pojazdu. A do tego popracowali nad aerodynamiką. Pojazd otrzymał m.in. system redukcji oporów powietrza. Ten może zmieniać kąt nachylenia tylnego spojlera i aktywować klapy pod przednią częścią samochodu. Dzięki temu nieustannie szuka równowagi między przepływem powietrza a dociskiem, przyczepnością i możliwością rozwinięcia maksymalnie dużej prędkości.

Ford Mustang GTD jest też wyposażony w hamulce węglowo-ceramiczne i wewnętrzne tylne zawieszenie z półaktywnymi amortyzatorami.

Mustang GTD osiąga 325 km/h. To absolutny precedens w historii modelu

815 koni mechanicznych w połączeniu z dopracowaną aerodynamiką i zawieszeniem sprawia, że Ford Mustang GTD staje się prawdziwym potworem drogowym. Z prędkością maksymalną na poziomie wynosząca 325 km/h, coupe nie ma precedensu w historii modelu. Wynikiem ustępuje jedynie Fordowi GT, wyposażonemu w system redukcji oporu powietrza Drag Reduction System. A to wszystko sprawia, że ekipa Forda nie może się już doczekać kiedy zabierze limitowanego Mustanga na legendarny tor Nürburgring. Tam zespół chce zrealizować zobowiązanie mówiące o tym, że GTD pokona pętlę w czasie poniżej 7 minut.