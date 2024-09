Od poniedziałku zmiana cen benzyny, LPG i ON. Tyle zapłacimy za paliwo w drugim tygodniu września. Sięgamy granicy 5,6 zł

Jeśli wierzyć analitykom to lepiej nie śpieszyć się z tankowaniem do pełna. Ceny paliw dalej spadają nie tylko na rynku hurtowym, ale i detalicznym. To oznacza realne oszczędności nie tylko dla tankujących benzynę, ale i olej napędowy. Według analizy analityków e-petrol.pl, o której pisał redaktor Piotr, można oczekiwać kolejnych obniżek cen. W przypadku benzyny to nawet 10 groszy na litrze. Ceny diesla spadną zaś o ok. 5 groszy. To wszystko już od najbliższego poniedziałku w drugim tygodniu września.

Nie tylko anality e-petrol.pl prognozują niższe ceny. Sprawdziliśmy raport przygotowany przez zespół Reflex. Trudno o bardziej wymowny tytuł – "to jeszcze nie koniec obniżek cen paliw na stacjach". Ile zatem zapłacimy za benzynę, diesla i gaz LPG na stacjach?

Tak dobrych wieści dla LPG wciąż brak

Okazuje się, że w drugim tygodniu września spodziewana jest tylko symboliczna korekta cen autogazu na rynku hurtowym. To oznacza, że za LPG zapłacimy zapewne tyle samo co na początku września, lub obniżka sięgnie np. jednego czy dwóch groszy. Znacznie lepsze wiadomości dotyczą tankowania benzyny i diesla.

Analitycy Reflex odnotowali sporą korektę cen w transakcjach hurtowych. To oznacza, że ceny benzyny i diesla spadną do najniższego poziomu w tym roku. Łatwiej będzie o stacje paliw, na których ceny zbliżą się do poziomu 6 zł lub będą jeszcze niższe. Skala obniżek sięgnie ok. 5-10 gr. na litrze. Benzyna (nawet ok. 5,98 zł) będzie zatem tańsza od diesla (6,12 zł i więcej).

Benzyna 95 nawet za 5,60 zł za litr. Już jest!

W wybranych miejscach można oczekiwać jeszcze niższych cen. Sieć stacji Auchan Hyperoil chwali się, że przez 10 dni (od 6 września 2024 r.) będzie oferować najtańszą benzynę 95 na rynku. Cena spadnie aż do 5,6 zł za litr. "Doskonale zdajemy sobie sprawę, że dziś niski poziom cen jest dla klientów bardzo ważny. Dlatego zdecydowaliśmy się, aby we wrześniu, kiedy domowe budżety są mocno obciążone, umożliwić zakup benzyny w najniższej cenie na rynku" – powiedział Alexandre Saussard, dyrektor generalny Auchan Polska. Otwartą kwestią pozostaje czy znajdą się naśladowcy.

Co dalej? Na rynkach międzynarodowych ARA (Amsterdam – Rotterdam – Antwerpia) ceny benzyn (700 dolarów za tonę) spadły do poziomu notowań z grudnia 2021 r. W przypadku diesla (670 USD/t) odnotowano spadek do cen z maja 2023 r. To dobra wiadomość w kwestii dalszych obniżek cen na stacjach. Jest jednak i powód do niepokoju. Osiem krajów OPEC+ opóźnia powolne zwiększenie podaży ropy naftowej. Pierwotnie planowano ją już w październiku 2024 r. Zgodnie z nowymi planami nastąpi to nie wcześniej niż w grudniu 2024 r.