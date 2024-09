Po niedawnym czarnowidztwie, które na ekspertach wymuszało zaognianie konfliktu na Bliskim Wschodzie, na rynki powrócił wyraźny optymizm. W ubiegłym tygodniu płaciliśmy najmniej za litr paliwa w ciągu tego roku. Średnia cena benzyny 95-oktanowej wynosiła 6,19 zł, a oleju napędowego 6,21 zł. I na szczęście to nie koniec dobrych wiadomości. Według ekspertów ceny paliw od poniedziałku dalej mają spadać.

REKLAMA

Ile będzie kosztować benzyna, olej napędowy i autogaz w poniedziałek?

W najnowszej prognozie Magdalena Rybak, analityk serwisu e-petrol.pl przypomina, że w zaledwie kilku dni obniżki cen detalicznych benzyny i oleju napędowego wyniosły aż 8 gr na litrze. Jednak co ważne, według ekspertki trend spadkowy nie zatrzyma się także w przyszłym tygodniu. Co więcej, według Rybak, w przyszłym tygodniu na stacjach padną kolejne rekordy, a cena benzyny może obniżyć się aż o 10 grosy na litrze!

Coraz częściej kierowcy będą widzieć na pylonach, ceny benzyny 95-oktanowej, poniżej 6 złotych za litr. W przypadku oleju napędowego przewidujemy, że paliwo to może potanieć o ok. 5 groszy za litr. Dla autogazu również możliwe są delikatne korekty w dół lub ceny tego paliwa się ustabilizują

- zapowiedziała analityczka e-petrol.pl.

Według Rybak powodem spadków, są spadki ceny ropy na światowych rynkach do ok 73 dolarów za baryłkę. Ceny spadają w związku ze spekulacjami na temat prawdopodobnego luzowania limitów wydobycia ropy przez kraje zrzeszonych w grupie OPEC Plus oraz o doniesieniach na temat prawdopodobnego zakończenia konfliktu politycznego w Libii.