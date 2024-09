Tragiczne wakacje na drogach. Policja: Były bezpieczniejsze niż rok temu

Zabrzmiał pierwszy w nowym roku szkolnym dzwonek, a to definitywnie oznacza, że wakacje 2024 przeszły do historii. W tym czasie na drogach w całej Polsce doszło do ponad 5 tysięcy wypadków, w których zginęło 415 osób. To mniej niż w ubiegłym roku, dlatego w ocenie policji tegoroczne wakacje na drogach były bezpieczniejsze.

