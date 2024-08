Brisk oznacza w języku angielskim energiczny. I ta firma bez wątpienia energiczna jest. W końcu od 1935 r. specjalizuje się w produkcji świec zapłonowych. Działa blisko wiek. To oznacza bogatą historię. Czeska marka miała okazję współpracować zarówno z radzieckimi producentami, jak i np. Lamborghini.

Czeski producent świec razem z Prodrive stworzył wyjątkową Fabię

Logo włoskiego byka nie wystarcza jednak Czechom. Chcieli mocniej zaznaczyć swoją obecność na rynku motoryzacyjnym. Tak narodził się pomysł stworzenia wyjątkowego modelu. Oczywiście Brisk nie miał doświadczenia w modyfikacji aut. To jednak inżynierom firmy nie przeszkadzało. Zaprosili bowiem do współpracy firmę Prodrive. Brytyjskie przedsiębiorstwo z Banbury ma na swoim koncie zmodyfikowane Subaru i Astony. Posiada także własny team F1. Doświadczenia jej zatem nie zabrakło.

Brisk za podstawę swoich prac wybrało czeski model. Konkretnie Skodę Fabię I. Nuda, pomyślicie? W standardowej wersji być może i tak. Miejskie auto o mocy od 50 do 131 koni nie robiło większego wrażenia. Model składany m.in. w Kvasinach i Mladá Boleslav w tym przypadku przeszedł jednak gruntowną przemianę. Na początek zamienił się z hatchbacka w fastbacka. Mocno szalonego warto dodać! Bo zmodyfikowane zostało nie tylko nadwozie auta, ale i jego układ napędowy.

Co powiecie na taką Skodę Fabię? Narodziła się w Czechach, ma 500 KM i 2,7 do setki Fot. Brisk

Fabia Fastback ma 500 koni. Przyspiesza od 0 do 100 km/h w 2,7 sek.

Sercem konstrukcji stał się 2-litrowy silnik TFSI znany m.in. z Volkswagena Golfa GTI. O ile jednak w GTI-ku motor rozwijał 200 koni, tu moc docelowa sięgnęła 500 koni mechanicznych. Dodatkowo jest wspierana przez 600 Nm momentu obrotowego. Układ napędowy został sparowany z 6-biegową przekładnią sekwencyjną i suchym sprzęgłem z ceramiczną tarczą. Moc trafia z kolei na cztery koła. Taka mieszanka sprawiła, że czerwona Fabia jest w stanie przyspieszyć do 100 km/h w zaledwie 2,7 sek. Identyczny czas sprintu oferuje np. Mercedes-AMG GT Coupe 63 S E Performance. Poza tym Skoda jest zaledwie o 0,2 sek. wolniejsza od Bugatti Chirona. To oznacza naprawdę porażające osiągi.

500-konną Fabię nie było łatwo utrzymać na drodze. I to pomimo czteronapędu. Właśnie dlatego inżynierowie zastosowali amortyzatory rajdowe Proflex, a do tego tarcze hamulcowe o średnicy 330 mm z przodu i 320 mm z tyłu.

Brisk 01 ma moc supersamochodu. Wygląda jednak jak Fabia WRC

Kluczem do sukcesu stała się również stylizacja. Brisk RS 01 WRC – bo tak w 2007 r. zostało nazwane auto – otrzymał wykończenie w stylu Fabii WRC. To oznacza poszerzone zderzaki i nadkola oraz białe, sportowe felgi aluminiowe. W kabinie pasażerskiej pojawiają się z kolei dwa kubełkowe fotele, kierownica i gałka zmiany biegów w stylu WRC czy skromny zestaw wskaźników. To wszystko!