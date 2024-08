W XXI wieku trudno o bardziej konserwatywną markę niż Mazda. Japończycy cały czas upierają się np. przy wolnossących silnikach i są niezwykle niechętni do modernizowania swoich aut. W tym jednak przypadku Mazda wykazała się innowacyjnym myśleniem. Bo razem z polskim youtuberem stworzyła limitowaną wersję modelu MX-5.

Mazda i youtuber. Limitowana MX-5 wygląda pięknie

Mazdę MX-5 Flat Out Edition nie bez przyczyny nazywa się Flat Out. Bo youtuberem poproszonym o pomoc podczas prac nad autem, był właśnie Radzio Flat Out. Choć słowo youtuber nie do końca tu pasuje. Marcin Radzio Radecki to bowiem przede wszystkim kierowca rajdowy, drifter, konstruktor i ECU tuner. Działalność na YT pojawiła się niejako przy okazji.

Radzio Flat Out miał zatem fajny pomysł na japońskiego roadstera. Postanowił zmodyfikować go mocno na sportowo. Samochód został polakierowany barwą Aero Gray, otrzymał czarne, sportowe pasy na karoserii oraz brązowe felgi Konig Konig Hypergram 17 cali i sportowe opony. Na tym jednak nie koniec. Mazda zastosowała też serię nowych spojlerów, przeprojektowane progi boczne czy układ wydechowy Bastuck OEM. Poszerzony został także rozstaw kół.

Mazdę MX-5 Flat Out można kupić tylko u jednego dealera na świecie. Limitowana seria we współpracy z polskim youtuberem Fot. Mazda

Jakie osiągi oferuje Mazda MX-5 Flat Out Edition?

Serce limitowanej Mazdy MX-5 jest identyczne, jak w modelu standardowym. Pod długą maską roadstera zamontowany jest 4-cylindrowy, 2-litrowy, wolnossący silnik Skyactiv-G. Charakteryzuje się wysokim stopniem sprężania i inną geometrią komory spalania. To wszystko sprawia, że gwarantuje 184 konie mechaniczne. Moment obrotowy sięga 205 Nm. Niewiele, pomyślicie? Tak, ale auto jest niezwykle lekkie. Waży niespełna 990 kg. To sprawia, że przy tej mocy i tylnym napędzie może osiągnąć 100 km/h po zaledwie 6,5 sek. Napęd transferuje 6-biegowa skrzynia manualna.

Ile kosztuje Mazda MX-5 Flat Out Edition?

Mazda MX-5 Flat Out Edition powstanie w serii sięgającej zaledwie 10 sztuk. To nie koniec, bo model będzie dostępny jedynie w Mazda Grupa Wróbel. Pojazd można zatem zamówić wyłącznie w Lublinie, Opolu i Długołęce. Ile będzie kosztować limitowana MX-5? U lublińskiego dealera jest dostępny taki model i został wyceniony na 214 200 zł. Dla porównania standardowa MX-5 w wersji bazowej kosztuje co najmniej 140 900 zł. Limitowany znaczy zatem drogi. Zainteresowani powinni się jednak spieszyć. Bo 10 sztuk może się rozejść dość szybko. MX-5 ma przecież w Polsce wielu wielbicieli.