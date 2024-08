Język TIR-owców na CB Radio jest wyjątkowy. Co oznacza kod 10-4?

CB radio jest formą komunikacji kierowców od lat. Prawdziwa moda na nie zapanowała jednak na początku nowego millenium. To wtedy stawiali na nie nie tylko kierowcy aut ciężarowych, ale i osobówek. To też moment, w którym do świata specyficznego slangu miała dostęp szersza grupa użytkowników dróg.

REKLAMA

Zobacz wideo Kierowca, wyprzedzając, pędził na czołówkę z tirem

Co oznacza popularny kod 10-4 w CB radiu?

Slang radia CB jest naprawdę specyficzny. Bo śmietnik to mobilny fotoradar, miny na drodze to dziury w nawierzchni, patelnia to samochód ciężarowy z otwartą naczepą, a muchomory to autostopowicze. Szerszy katalog słów wykorzystywanych w komunikacji opisujemy w materiale, do którego link podaję poniżej. Swoisty język komunikacji w CB radiu to jednak nie tylko nietypowo użyte słowa. To również kody liczbowe. Jednym z popularniejszych i częściej spotykanych jest 10-4. Warto zatem wyjaśnić co konkretnie oznacza.

Kod 10-4 (po ang. ten-four) ma tak naprawdę dwa znaczenia. Może być stosowany do:

zakończenia rozmowy kierowców na CB radiu. To coś na kształt stwierdzenia "bez odbioru".

w krajach zachodnich oznacza też "ok" lub "zrozumiałem". W ten sposób uczestnik potwierdza, że komunikat do niego dotarł.

Jakie jeszcze kody można spotkać w CB radiu?

Oczywiście kod 10-4 nie jest jedynym, z którym można się spotkać, nasłuchując komunikatów w CB radiu. Bo kierowcy zawodowi stosują również kod:

10-20, który oznacza lokalizację lub pozycję pojazdu

10-33, który oznacza wezwanie alarmowe

5, który oznacza "piątka"

73, który oznacza "pozdrawiam"

51, który oznacza "nie daj się złapać"

22, który oznacza "mam to w d***"

88, który oznacza "buziaki"

99, który oznacza "idź sobie stad"

55, który oznacza "powodzenia, Wszystkiego dobrego"

69, który oznacza "bardzo duża serdeczność"

600, który oznacza "telefon"

318, który oznacza "przerwa na posiłek z piwem"

813, który oznacza "przerwa na siusiu"

144, który oznacza "łóżko"

144+2, który oznacza "w łóżku, ale nie sam"

1000, który oznacza "ciężarówka"

Po co stosuje się kody w CB radiu?

Czemu kierowcy zawodowi mówią 10-4, zamiast powiedzieć po prostu "cześć" albo "do widzenia"? Bo użycie kodu jest po prostu szybsze. Zajmuje mniej czasu w przestrzeni "antenowej". Dodatkowo wypracowanie slangu sprawia, że może się posługiwać nim tylko określona grupa. Nie wszyscy będą rozumieli komunikaty.