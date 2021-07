Uwaga, łapiduchy na dyskotece, czyli slang kierowców zawodowych. Co można usłyszeć na CB radiu?

Dwie dekady temu ciężko było zauważyć poza terenem zabudowanym samochód, który nie miał charakterystycznego bata na dachu. A batem tym była antena od CB radia. Czym jest CB? Czymś na kształt obecnego Yanosika. Urządzenie łączności bezprzewodowej stanowiło kanał, w którym kierowcy wymieniali się najważniejszymi informacjami drogowymi - na długo zanim nawigacje satelitarne pojawiły się w komórkach. Poprzez radio prowadzący ostrzegali się o kontrolach drogowych, obecności wideorejestratorów, wypadkach, ale także wskazywali długość korków. I wielość dyskusji sprawiła, że z czasem wśród CB-radiowców wyrobił się swoisty rodzaj slangu.





Do czego mobilkom był potrzebny alternatywny język? Powodów jest stworzenia było kilka. Chodziło o zwięzłość komunikatów, jasność ich przekazu, ale też formę zbudowania kodu. Efekt był taki, że kierowca nie do końca posługujący się CB-dialektem mógł... uśmiać się do łez w czasie jazdy. Szczególnie że miał okazję usłyszeć o obecności miśków na hulajnogach, łapiduchów na dyskotece, leśnych ssaków, firanek, patelni czy lunatyków. Co oznaczają poszczególne określenia? Poniżej przygotowaliśmy krótki słownik CB-slangu.





Sland użytkowników CB radia:

miśki na hulajnodze - policjanci na motorach,

łapiduchy na dyskotece - karetka na sygnale,

krokodyle - patrol Inspekcji Transportu Drogowego,

dyskoteka - radiowóz z włączonymi światłami błyskowymi,

kino objazdowe - nieoznakowany radiowóz,

firanka - samochód ciężarowy z naczepą,

patelnia - samochód ciężarowy z otwartą naczepą,

suszarka - ręczny radar policyjny,

śmietnik - fotoradar stacjonarny,

ścieżka, dróżka - droga,

marginesik - pobocze,

miny na drodze - dziury w nawierzchni,

amba - mgła,

kaśka - nawigacja satelitarna

lemoniada - paliwo,

żaby - halogeny,

muchomory - autostopowicze,

pielgrzym - nauka jazdy,

sałaciarz - taksówkarz,

lunatyk - samochód bez włączonych świateł,

mobilek, kolega - kierowca,

dyrekcja - mąż, żona, rodzice,

wentyl - rowerzysta,

leśny ssak, automat do lodów - prostytutka.

