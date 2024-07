Dzieje się w F1, fani w szoku. Sainz ma nowy zespół, jest decyzja ws. Pereza. Oficjalnie

W Formule 1 wreszcie nie ma mowy o nudzie. Po dominacji Red Bulla w końcu pozostałe ekipy dogoniły mistrzów świata, stawka się wyrównała i są tory, na których bolid Byków wcale nie jest najlepszy. Większość ekspertów wskazuje, że to pomarańczowy McLaren ma teraz najszybszy samochód. Nie śpią dwa pozostałe zespoły czołówki. W ostatnich kilku wyścigach o zwycięstwo walczyło tak naprawdę aż siedmiu kierowców. Dzieje się jednak nie tylko na torze. Właśnie poznaliśmy przyszłość Pereza i Sainza.

Siedmiu kierowców ma szanse na wygrywanie w F1. Powinno być ośmiu...

Fani mogą tylko zacierać ręce. Ostatnie wyścigi aż kipiały od emocji, zwrotów akcji i różnych kierowców, którzy zgarniali pierwsze miejsce. Przed przerwą wakacyjną F1 przestała być przewidywalna i nagle się okazało, że o P1 rywalizują cztery zespoły i siedmiu kierowców. Kto jest w tej siódemce? Oczywiście mistrz świata Max Verstappen, Lando Norris i Oscar Piastri z McLarena, Lewis Hamilton i George Russell z Mercedesa oraz Charles Leclerc i Carlos Sainz z Ferrari. Kogoś tu brakuje, prawda?

Sergio Perez ma aktualnie fatalną serię. Meksykanin mocno wszedł w sezon, wywalczył sobie podpisanie dwuletniego kontraktu i... przestał jeździć. W ostatnich ośmiu wyścigach zdobył zaledwie 28 punktów, a przy tym popełniał masę błędów i czasem po prostu się ośmieszał. Na tyle, że padokiem wstrząsały plotki o "klauzuli rozstania", a fani Red Bulla trzymali kciuki, żeby szefostwo zespołu zastąpiło Pereza innym kierowcą. Przy wyrównanej stawce sam Max Verstappen może nie dać rady zapewnić Red Bullowi mistrzostwa w klasyfikacji konstruktorów. A przy tak mocnej formie rywali, przydałaby mu się także pomoc drugiego kierowcy. Stratedzy McLarena, Ferrari i Mercedesa mogą kombinować, jak zaszachować Verstappena, który jedzie bez wsparcia drugiego bolidu, ponieważ Perez zamiast walczyć o podium to wdaje się w potyczki z kierowcami z drugiej połowy stawki.

Co z Perezem? Zostaje w Red Bullu

Red Bull uciął jednak wszystkie spekulacje. Sergio Perez ma zostać kierowcą Red Bulla do końca sezonu. Taką informację opublikowały największe portale zajmujące się motorsportem. To pewne informacje, a do mediów dostała się także wiadomość, jaką wysłał szef zespołu Christian Horner do pracowników. - Checo pozostaje kierowcą Red Bulla pomimo ostatnich spekulacji. Nie możemy się doczekać oglądania jego dobrej dyspozycji po wakacyjnej przerwie na torach, na których w przeszłości spisywał się doskonale - cytuje szefa Red Bulla serwis F1.dziel-pasje.pl.

Czy to oznacza, że Sergio Perez może spać spokojnie? Szefostwo zespołu zapewne chciało go uspokoić, żeby ochłonął i odbudował się podczas wakacyjnej przerwy, która właśnie się zaczęła. Jest przecież szansa, że powróci po wakacjach do formy z początku sezonu, a nie jego połowy. Na to Red Bull liczy, ale ma też plan B.

Niedługo zostanie zorganizowany test porównawczy Liama Lawsona i Daniela Ricciardo, a więc dwóch kierowców, którzy mają największe szanse na wskoczenie na fotel Pereza. Wydaje się, że Yuki Tsunoda nie jest na razie w ogóle brany pod uwagę, choć on bardzo by chciał, co mówi otwarcie w wywiadach. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że szykowani są na przyszły sezon. Ale jeśli dramat i niemoc Sergio Pereza będzie dalej trwać... Red Bull udowodnił już, że nie waha się przy trudnych decyzjach.

Nie Red Bull, nie Mercedes, nie Audi... Carlos Sainz idzie na koniec stawki

Oczywiście nie wiemy, czy Carlos Sainz zakochał się w pięknej historii zespołu Williams i uwierzył w wizję jego świetlanej przyszłości, czy po prostu przeszarżował w negocjacjach z mocnymi ekipami, ale wiemy jedno. Oficjalnie został ogłoszony kierowcą Williamsa od sezonu 2025 r. Hiszpan podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia. Mówi się, że ma w nim podobno klauzulę, że będzie mógł odejść, jeśli zgłosi się po niego ktoś z czołówki, ale to na razie tylko spekulacje.

Dla fanów Formuły 1 to nie lada szok, zwłaszcza po narracji, jaką mieliśmy do niedawna. Carlosa Sainza pożegnano w Ferrari, bo musiał zrobić miejsce dla Lewisa Hamiltona. Wtedy ruszyło domino spekulacji. Na rynku pojawił się w końcu kierowca z topowego zespołu. Obóz Hiszpana grał ostro i robił mnóstwo szumu. Mówiło się o angażu w Red Bullu albo Mercedesie, potem Carlos Sainz miał być kluczową postacią w wejściu Audi do Formuły 1, następnie pojawiły się kolejne informacje, że oto Sainz pomoże powrócić Alpine (kiedyś Renault) na szczyt... Negocjacje przedłużały się w nieskończoność, a wiele osób się zniecierpliwiło. Sainz nie dogadał się z żadną poważną ekipą.

Dlatego podpisanie umowy z Williamsem brzmi, jak wielka przegrana Carlosa Sainza. Z topowej ekipy trafia do jednego z najgorszych zespołów w całej stawce. Coś tu wyraźnie poszło nie tak. Choć z drugiej strony pamiętajmy, że to Formuła 1. Może Carlos wie coś więcej? Williams konsekwentnie się odbudowuje, blisko współpracuje z Mercedesem, a w 2026 wejdą w życie nowe regulacje, które mogą wywrócić stawkę... A nuż Carlos Sainz w 2026 znowu będzie się bił o najwyższe cele? W przyszłym sezonie będzie o to piekielnie trudno.

Co jeszcze dzieje się w Formule 1?

Ogłoszenie Carlosa Sainza przez Williamsa oznacza, że z zespołem pożegna się Amerykanin Logan Sargeant. Kolegą Sainza w nowym zespole będzie bardzo solidnie jeżdżący Alex Albon. W lipcu rozstrzygnęła się także kwestia duetu kierowców Haasa. Przypomnijmy, już wcześniej ogłoszono, że Hulkenberg przenosi się do Saubera, który od 2026 r. przeistoczy się w Audi. Barwy Haasa będzie reprezentowało dwóch nowych kierowców, junior Ferrari Oliver Bearman oraz Esteban Ocon, który przeniesie się do Amerykanów z Alpine, gdzie zdążył się mocno skonfliktować z wieloma ludźmi.