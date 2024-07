Ujawnianie samochodów pochodzących z przestępczego procederu to jedno z zadań w codziennej pracy strażników granicznych. Kolejną osobówkę poszukiwaną przez zagraniczne służby odzyskali mundurowi pełniący służbę na granicy z Republiką Białorusi.

REKLAMA

Audi SQ8 nie wyjechało z Polski

Na terenie drogowego przejścia granicznego w Terespolu na wyjazd z Polski oczekiwał mężczyzna kierujący białym SUV-em klasy premium. Mundurowi podczas prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzili auto wyprodukowane w 2022 roku pod kątem legalności pochodzenia. Weryfikacja wykazała, że Audi SQ8 o szacunkowej wartości 550 tys. zł zostało utracone na terytorium Niemiec.

Luksusowym samochodem kierował 58-letni obywatel Mołdawii. W związku z ujawnieniem auta pochodzącego z przestępstwa, funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przerwali podróż obcokrajowcowi. W sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze, a mężczyznę przekazano do dalszych czynności policjantom z Terespola.

Audi SQ8 to mocny i szybki SUV

Audi SQ8 to SUV legitymujący się osiągami auta sportowego. Model ten jest napędzane 4-litrowym silnikiem wysokoprężnym V8 TDI uzbrojonym w dwie turbiny. Generowana moc wynosząca 435 KM i 900 Nm maksymalnego momentu obrotowego, trafia do napędu na cztery koła poprzez 8-biegową automatyczną skrzynię biegów. Osiągi są imponujące, bowiem ważący ponad 2 tony i mierzący 5 metrów kolos, według danych katalogowych przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 4,8 sekundy. Prędkość maksymalna została w tym modelu ograniczona elektronicznie do 250 km/h.