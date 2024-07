Policja rekrutuje. Obejdzie się bez testu wiedzy i sprawnościowego. Emeryci mile widziani

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej. Dokument opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma pomóc rozprawić się z problemem niedoborów kadrowych.

Łatwiejsza rekrutacja do Policji. Szykują się zmiany w przepisach

Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nowe przepisy "przewidują zwiększenie efektywności postępowań kwalifikacyjnych do służby w Policji i Straży Granicznej. Chodzi także o stworzenie możliwości pozyskania do tych służb jak największej liczby kandydatów, którzy odpowiadają potrzebom służby w formacjach mundurowych".

Po wejściu w życiu nowych przepisów kandydaci, którzy złożyli podanie o przyjęcie do służby w Policji lub Straży Granicznej i ukończyli szkołę ponadpodstawową o profilu mundurowym (liceum ogólnokształcące lub technikum, dla którego został określony odpowiedni program szkolenia) uzyskają pierwszeństwo w przyjęciu do służb. Co więcej, jeżeli zrekrutują się w ciągu trzech lat od ukończenia edukacji, nie będą musieli zdawać testu wiedzy. Dodatkowo będą zwolnieni z testu sprawności, jeżeli pozytywnie przeszli test sprawności fizycznej przeprowadzony w ostatnim roku szkolnym przez zespół, w którym uczestniczyli funkcjonariusze lub pracownicy policji lub straży granicznej.

Byli funkcjonariusze, także ci emerytowani, mile widziani

Nowe przepisy są również ukłonem w stronę byłych funkcjonariuszy. Ci z nich, którzy postanowią ponownie wziąć udział w rekrutacji w ciągu pięciu lat od chwili swojej rezygnacji, będą mogli liczyć na uproszczoną procedurę kwalifikacyjną. Skrócone postępowanie kwalifikacyjne będzie dotyczyć także wyższym stopniem funkcjonariuszy (od korpusu oficerów młodszych). Dla tych kandydatów nie będzie także limitu czasowego związanego z pozostawaniem poza służbą. Nie będą musieli również przechodzić testu wiedzy, testu sprawności fizycznej ani badania psychologicznego, w tym testu psychologicznego.

"Wprowadzona zostanie osobna procedura kwalifikacyjna dla byłych funkcjonariuszy, którzy chcą być przyjęci do służby kontrterrorystycznej. Kandydaci ci będą zwolnieni z testu wiedzy. Ułatwienia będą również dotyczyły powrotów do służby byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zmiany w tym zakresie będą dostosowane do specyfiki systemu naboru do tej formacji" - czytamy w rządowym komunikacie.

Nowym rozwiązaniem będzie tzw. służba kontraktowa. Osoby zainteresowane służbą będą podpisywały kontrakt na określony czas. Jest to rozwiązanie skierowane do m.in. emerytowanych policjantów. Co ważne, osoby pełniące taką służbę będą mogli nadal pobierać emeryturę. Należy jednak zaznaczyć, że czas odsłużony na kontrakcie nie będzie miał wpływu na zmianę wysokości świadczenia w przyszłości.