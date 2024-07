Ile praw jazdy zabiera kierowcom grupa Speed? Tylko w jednym województwie... tysiące. Mamy liczby

Nadmierna prędkość to wciąż jeden z największych problemów polskich dróg. To właśnie prędkość nas zabija, co pokazują policyjne statystyki. W 2023 r. przekraczanie prędkości było główną przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Nie dziwi więc, że w Polsce robi się jak najwięcej, żeby wyłapać piratów drogowych. Stawia się coraz więcej fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości, policja organizuje kolejne szeroko zakrojone akcje "Prędkość", a przepisy są zaostrzane. Całkiem niedawno mocno podwyższono mandaty za prędkość. Wcześniej wprowadzono przepis, że za jazdę w terenie zabudowanym o 50 km/h za dużo traci się prawo jazdy na trzy miesiące.

Mandaty za prędkość w Polsce w 2024 r.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny,

o 11–15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne,

o 16–20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne,

o 21–25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

o 26–30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

o 31–40 km/h - mandat 800 zł i 9 punktów karnych/ 1600 zł i 9 pkt karnych w przypadku recydywy,

o 41–50 km/h - mandat 1000 zł i 11 punktów karnych/ 2000 zł i 11 pkt.,

o 51–60 km/h - mandat 1500 zł i 13 punktów karnych/ 3000 zł i 13 pkt.,

o 61–70 km/h - mandat 2000 zł i 14 punktów karnych/ 4000 zł i 14 pkt.,

o 71 km/h i więcej - mandat 2500 zł i 15 punktów karnych/ 5000 zł i 15 pkt.

Jeśli ciekawi was, dlaczego podajemy dwie stawki, to spieszymy z wyjaśnieniem. W Polsce działa już system podwójnych kar, który zarezerwowany jest dla kierowców-recydywistów. Jeśli ktoś znowu wpadnie na rażącym przekraczaniu dozwolonej prędkości, musi liczyć się ze znacznie wyższą karą. Możliwy jest nawet mandat w wysokości 5000 złotych.

Ilu kierowców łapie policyjna grupa Speed?

Jednym z pomysłów na zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach było powołanie grup Speed, a więc specjalnych jednostek w policji, które skupiają się na zbyt szybko jeżdżących kierowcach. Jak skuteczni są policjanci z ekipy Speed? Mamy bardzo ciekawe liczby od dwóch komend.

Mazowiecka grupa Speed świętuje właśnie swoje piąte urodziny. Przez ten czas policjanci byli bardzo zapracowani. Skontrolowali 263140 pojazdów. Ujawnili ponad 248814 wykroczeń, z czego 190981 dotyczyło przekroczenia dopuszczalnej prędkości, a 2921 przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Mundurowi skierowali wobec 5180 sprawców wykroczeń wniosków o ukaranie do sądów. Ponadto nałożyli ponad 212487 mandatów karnych. Policjanci zatrzymali również 2482 praw jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Funkcjonariusze udaremnili jazdę 979 pijanym kierującym. Ponadto zatrzymali 10729 dowodów rejestracyjnych.

Swoimi liczbami, z lat 2023 i 2024, pochwaliła się także śląska grupa Speed. W 2023 roku policjanci ze Śląska skontrolowali ponad 86 tysięcy kierujących pojazdami, w tym 534 motocyklistów, odnotowując prawie 100 tysięcy wykroczeń. Efektem prowadzonych działań było także zarejestrowanie blisko 73 tysięcy przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości, w tym 234 o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Zatrzymali także niemal 2400 dowodów rejestracyjnych niesprawnych pojazdów. W trakcie działań nałożyli łącznie blisko 83 tysiące mandatów karnych, a w ponad 1300 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądów.

A w tym roku? Śląska policja podsumowała pierwsze półrocze 2024 r. Kontroli poddano 46 tysięcy kierowców i odnotowano 55 tysięcy wykroczeń. Za prędkość policjanci wystawili 39 tysięcy mandatów. Ile osób straciło w 2024 r. prawko za ponad 50 km/h na liczniku za dużo na liczniku w terenie zabudowanym? 148 kierowców.