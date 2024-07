Co to jest Toyota Relax? Już ponad 120 tysięcy samochodów w Polsce to ma

Toyota to zdecydowany lider polskiego rynku nowych samochodów, a od kilku lat możemy mówić o prawdziwej dominacji. W samym 2024 r. (od stycznia do końca czerwca) w Polsce zarejestrowano aż 52 126 aut japońskiej marki. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar podaje, że udział Toyoty w rynku to już 18,82 proc. Dla porównania druga w zestawieniu Skoda to 30 358 zarejestrowanych aut i 10,96 proc. udziału. Skąd bierze się aż tak szalona popularność Toyoty?

Gwarancja Toyota Relax robi furorę w Polsce

Japońskie samochody od razu kojarzą się Polakom z niezawodnością. Toyota robi wszystko, żeby to nie był tylko stereotyp, ale fakt. Bezawaryjność to jeden z kluczy do ogromnego sukcesu marki w Polsce. Żeby to jeszcze podkreślić prawie dwa lata temu w Polsce wprowadzono program Toyota Relax. Mimo krótkiego stażu na rynku, objęto nim już 120 tysięcy samochodów.

Unikalna w skali rynku ochrona udzielana jest wszystkim modelom Toyoty, które pochodzą z europejskiej sieci dystrybucyjnej, których wiek nie przekracza 10 lat od daty pierwszego zakupu auta, a jednocześnie ich przebieg jest mniejszy niż 185 000 km. Gwarancję Toyota Relax można aktywować w każdym autoryzowanym serwisie marki, a program dotyczy zarówno pierwszych właścicieli auta, jak i użytkowników, którzy nabyli Toyotę na rynku wtórnym

- wyjaśnia Toyota. Nową gwarancją mogą być objęte wszystkie samochody marki. Także te terenowe i dostawcze. Po spełnieniu określonych warunków zyskać ochronę gwarancyjną zazwyczaj na kolejne 12 miesięcy lub 15 tys. km.

Marka podaje, że średni wiek pojazdu przystępującego do Toyota Relax wynosi 4 lata i 4 miesiące, a średni przebieg auta objętego programem to 67 640 km. W programie nie brakuje jednak aut starszych i z wysokimi przebiegami.

Właściciele których samochodów najczęściej decydują się na ten program? Tu was nie zaskoczymy. To oczywiście największe bestsellery Toyoty w Polsce, a więc Yaris, Corolla czy C-HR. Gwarancja Toyota Relax to bezstresowe korzystanie ze starszego samochodu, a także przyda się na przyszłość, jeśli ktoś zdecyduje się na sprzedaż swojego samochodu. Samochody w dobrym stanie, serwisowane w ASO, z ważną gwarancją i historią są szczególnie poszukiwane na rynku wtórnym i osiągają ceny wyższe od rynkowej średniej.