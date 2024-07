Zgłoszenie o kradzieży kompaktowego samochodu niemieckiej marki premium wpłynęło na policję pod koniec czerwca. Białe BMW serii 1 zniknęło z przyblokowego parkingu osiedlowego na Zazamczu we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie). Wyjaśnianiem sprawy zajęli się kryminalni z Włocławka, zwalczający przestępczość przeciwko mieniu.

Z poszukiwanego BMW zostały części

Funkcjonariusze analizując wszystkie zebrane informacje, ustalili personalia osób mogących mieć związek z tym przestępstwem. Wytypowani zostali mieszkańcy sąsiedniego województwa łódzkiego, do których z wizytą udali się kryminalni z Włocławka. Policjanci na miejscu potwierdzili swoje przypuszczenia, kiedy na jednej z posesji znaleźli elementy karoserii i podzespoły pochodzącego z poszukiwanego BMW.

Do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzewanych o dokonanie przestępstwa. Obaj to mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku 26 i 28 lat. Mężczyźni zostali przewiezieni do komendy, gdzie usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Starszy z mężczyzn w związku z recydywą musi liczyć się z surowszą karą. Obaj podejrzani objęci zostali policyjnym dozorem.

Kradzione pojazdy odnajdywane w Polsce

Na terytorium Polski służby mundurowe regularnie ujawniają miejsca, w których odbywa się demontaż kradzionych samochodów. Odnajdują również różnego typu pojazdy oraz części aut pochodzące z przestępstw, do których doszło zarówno na terenie naszego kraju, jak i za granicą. W walce ze złodziejami, paserami oraz przemytnikami aut pomaga m.in. wiedza, doświadczenie, działania operacyjne, nowoczesny sprzęt, a także międzynarodowa współpraca służb czy dostęp do europejskich baz danych o kradzionych pojazdach.