Projektant Rolls-Royce'a zasztyletowany we własnym domu. Policja podejrzewa motyw

Brytyjska prasa jest wstrząśnięta wiadomością o tragicznej śmierci emerytowanego projektanta Rolls-Royce'a. Brytyjczyk był na emeryturze i mieszkał w domu w Herrsching am Ammersee w Niemczech razem z żoną Vereną Kloos. W piątkowe popołudnie został zabity ostrym narzędziem przed drzwiami domu. Sprawca zadał mu rany kłute, które doprowadziły do jego śmierci, po czym oddalił się z miejsca zbrodni.

Projektant Rolls-Royce'a wraz z żoną mieszkał nad bawarskim jeziorem Ammersee

Verena Kloos była świadkinią tego zdarzenie zdołała uciec przez płot posesji do sąsiadów. Wtedy zawiadomiła policję, która do tej pory szuka mordercy, który ma pomiędzy 180 cm a 190 cm wzrostu. W chwili napadu był ubrany w jasne spodnie, ciemną bluzę z kapturem i żółtozielone rękawiczki. Oprócz tego miał ze sobą czerwony plecak.

Śledczy podejrzewają, że była to nieudana próba napadu rabunkowego. Świadczy o tym fakt, że przed tym zajściem, ktoś przeciął kable od systemu monitoringu. Być może sprawca nie spodziewał się, że zastanie w domu małżeństwo. Na emeryturze Ian Cameron często pełnił rolę eksperta od klasycznych, jego posiadłość była warta około 4,6 mln euro i trzymał w niej prywatną kolekcję aut.

Ian Cameron był autorem odważnego projektu Rolls-Royce'a Phantom z 2003 r.

Niemiecka policja poszukuje sprawcy napadu przy pomocy psów tropiących i helikopterów, ale jak dotąd bezskutecznie. Mimo to funkcjonariusze uspokajają mieszkańców okolicy, mówiąc, że nie ma powodu do obaw. Jeden z policjantów powiedział "The Sun", że takie zachowanie włamywacza jest ekstremalnie rzadkie. Zwykle tacy przestępcy nawet przyłapani na gorącym uczynku nie posuwają się do morderstwa.

Ian Cameron był pierwszym szefem designu w nowej erze brytyjskiej marki, która rozpoczęła się po wykupieniu jej w kontrowersyjnych okolicznościach przez koncern BMW w 2002 r. Brytyjczyk był odpowiedzialny m.in. za wyjątkowy projekt Rolls-Royce'a Phantoma z 2003 r. z drzwiami otwieranymi do tyłu, a później również modelu Ghost. Oprócz tego brał udział w projektowaniu m.in. modeli BMW Z8 i serii 3. Pracował w koncernie przez dwie dekady, a odszedł z niego na emeryturę w 2013 r. Cameron ukończył uczelnię Royal College of Art w 1975 roku, a jego pierwszym motoryzacyjnym dziełem była Lancia Monte Carlo, którą zaprojektował dla studia Pininfarina.