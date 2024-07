Land Rover Defender to pojazd do zadań specjalnych. Jest terenówką docenianą za niezrównane możliwości jezdne, mocne silniki i trwałą konstrukcję pozwalającą na pokonywanie najtrudniejszych przeszkód z dala od wytyczonych dróg. Najnowsza generacja tego modelu trafiła do śląskich policjantów. Samochód oznakowany nowymi barwami fluorescencyjnymi, przez dwa tygodnie był widoczny na ulicach Bielska-Białej. Testy auta w zakresie parametrów technicznych oraz funkcjonalności poszczególnych elementów wyposażenia, prowadzili policjanci z komisariatu II. Radiowóz był nie tylko użytkowany na drogach i ulicach, lecz również na górskich szlakach.

REKLAMA

Policjanci dobrze oceniają nowy radiowóz

Jakie wrażenie wywarł na bielskich policjantach nowy Defender? Tego możemy się dowiedzieć z przekazu zamieszczonego w komunikacie prasowym:

Główną zaletą testowanej jednostki był mocny, 3-litrowy silnik, który bardzo dobrze sprawdzał się nie tylko na szosach, ale również w terenach górskich. Nie sprawiły mu trudności strome podjazdy czy też bardzo wysokie krawężniki. Mimo prawie 3 ton wagi, Land Rover poruszał się bardzo sprawnie.

Terenowy samochód jest napędzany rzędowym silnikiem 6-cylindrowym generującym moc 250 KM, współpracującym z 8-biegową automatyczną skrzyni biegów. Napęd na cztery koła jest wyposażony w reduktor. Kierowca jest wspierany przez dodatkowe elementy wyposażenia, które ułatwiają jazdę w górskich warunkach. Mowa m.in. o licznych czujnikach oraz kamerach pozwalających na obserwacje przestrzeni wokół auta.

Radiowóz z Bielska-Białej pojechał do Cieszyna

Niedługo poznamy kolejne opinie funkcjonariuszy na temat tego radiowozu. Pojazd został teraz przekazany w ręce policjantów z Cieszyna, gdzie przez następne dwa tygodnie będzie wykorzystywany do patrolowania ulic oraz terenów leśnych. Terenówkę oznakowano nowym standardem barw złożonych z kilku kolorów, które sprawiają, że policyjne radiowozy są teraz bardziej widoczne, niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych.