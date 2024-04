Furgony i więźniarki za miliony złotych dla policjantów prewencji i służby konwojowej

Policja sukcesywnie modernizuje flotę pojazdów i w miejsce wyeksploatowanych aut wprowadza nowe sprzęty mające wpływ na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy. W latach 2022-2024 Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji realizuje zakup 133 szt. furgonów wypadowych marki MAN TGE. W marcu bieżącego roku do poszczególnych jednostek policji w kraju trafiło 31 egzemplarzy tego typu pojazdów zakontraktowanych na podstawie umowy o wartości 15 099 480 zł. Furgony zostały zakupione w oparciu o zawarte umowy i zakupy w ramach Funduszu wsparcia Policji oraz Programu modernizacji Policji.

Oznakowany MAN TGE

Przeznaczone dla policjantów prewencji furgony wypadowe MAN TGE to pojazdy oznakowane jeszcze starym standardem, ponieważ. Model ten jest napędzany silnikiem Diesla o pojemności 2-litrów i mocy 177 koni mechanicznych. Wyposażenie zawiera m.in. sprzęt łączności radiowej, okratowanie okien czy LED-ową sygnalizację uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym.

Mundurowi nowe auta będą wykorzystywać m.in. do patrolowania ulic, zabezpieczania imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych. Jak informują w komunikacie prasowym policjanci, specyfikacja modelu TGE umożliwia przewóz 7 funkcjonariuszy wraz ze sprzętem PZ (kaski / hełm, zestawy przeciwuderzeniowe / kamizelki kuloodporne, pałki szturmowe i tarcze ochronne) w różnych konfiguracjach asortymentowych i ilościowych elementów pełnego wyposażenia służbowego funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji.

VW Crafter jako nieoznakowana mała więźniarka

Kolejnymi autami, które w marcu br. trafiły do policjantów z różnych jednostek w kraju, są Volkswageny Craftery z zabudową typu mała więźniarka. Dostarczono 42 pojazdy z 76 zakontraktowanych egzemplarzy na podstawie umowy o wartości 32.364.365,16 zł. Volkswageny zostały zakupione w ramach środków Programu modernizacji Policji. Dostawy pozostałych 34 pojazdów planowane są w drugim kwartale bieżącego roku. Auta dedykowane służbie konwojowej zastępują dotychczas użytkowane pojazdy.

Wszystkie egzemplarze są pojazdami nieoznakowanymi. Volkswagen Crafter w tej wersji jest napędzany silnikiem 2.0 TDI o mocy 177 KM, łączonym z 6-biegową manualną skrzynią biegów. Wyposażenie furgonu zawiera między innymi sprzęt łączności radiowej, sygnalizację uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym, dodatkowy system wentylacji, ogrzewania i klimatyzowania wnętrza czy kamerę cofania.

Model w wersji mała więźniarka jest przystosowany do przewozu 7 osób, a jego wnętrze składa się z trzech przedziałów. Pierwszy przedział przeznaczony jest dla konwojenta i kierującego pojazdem. Drugi z izolatką do przewozu jednej osoby zatrzymanej mieści jeszcze dwóch konwojentów. Przedział trzeci został wyposażony w specjalnie oddzielone pomieszczenie do przewozu dwóch osób zatrzymanych.