Nowy chiński most pobił 10 rekordów. To architektoniczny cud

W kontekście Chin spokojnie można mówić o gigantomanii. Zarówno władze tego kraju, jak i jego mieszkańcy lubią bić kolejne rekordy. Lubią też chwalić się osiągnięciami oraz duże przedmioty. Dobrym przykładem są auta europejskie, które specjalnie na rynek chiński otrzymują wersję typu long. Long w Chinach może być nawet Passat. I to pomimo faktu, że już w standardowym modelu ilość miejsca dla pasażerów siedzących z tyłu jest wystarczająca.

Shenzen-Zhongshan Link jest gigantyczny. Inny jednak być nie mógł

Chińczycy otworzyli właśnie Shenzen-Zhongshan Link. I nie jest to jeden most, a raczej imponująca budowla składająca się z szeregu mostów i tuneli. Ona ma ułatwić komunikację w prowincji Guangdong w południowych Chinach. Prowincji, do której należy m.in. Hongkong, liczący ponad 7,3 mln mieszkańców. Jednocześnie budowla pozwoliła na pobicie aż 10 światowych rekordów. Choć w tym przypadku gigantomania tak naprawdę stała się wymogiem. Przeprawa została bowiem zbudowana w miejscu, w którym Rzeka Perłowa wpływa do Morza Południowochińskiego. Szerokość ciągu wodnego jest zatem ogromna i składają się na nią również m.in. liczne korytarze wodne.

Shenzen-Zhongshan Link to m.in. 19 tuneli. Budowa kosztowała 6,7 mld dolarów

Shenzen-Zhongshan Link to połączenie między miastami o długości 24 km (choć długość wszystkich dróg to 43 km). Na taką długość składa się m.in. tunel między dwiema wyspami oraz mosty łączące każdą z wysp z lądem. Samych mostów jest aż 19, a tunel ma długość 6,7 km. Na tym jednak nie koniec. Bo najwyższe wieże mostu mają aż 270 m wysokości, a droga składa się z ośmiu pasów (po cztery w każdym kierunku). Na każdym z nich można rozwinąć prędkość sięgającą 100 km/h.

Budowa Shenzen-Zhongshan Link trwała 7 lat. Przeprawa została otwarta dla ruchu dokładnie 30 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 czasu lokalnego. Dzięki temu czas podróży między skrajnymi punktami skrócił się z dwóch godzin do zaledwie 30 minut. Koszt? Suma jest wręcz abstrakcyjna. Przeprawa kosztowała bowiem 6,7 mld dolarów. To przy obecnym kursie daje jakieś 26,5 mld zł. Aby pokazać skalę tej sumy dodać mogę tylko, że stanowi ona połowę dziury budżetowej Polski w 2024 r.

Jakie światowe rekordy pobił Shenzen-Zhongshan Link?

Shenzen-Zhongshan Link jest imponujący. To już wiemy. Jakie jednak właściwie rekordy pobił? Lista jest naprawdę długa. Bo przeprawa ma: