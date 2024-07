Nowy projekt krakowskiego mostu. Dzięki niemu nie zostanie skreślony z listy UNESCO

Kraków przymierza się do budowy kładki pieszo-rowerowej Kazimierz-Ludwinów. Z tą jest jednak naprawdę poważny problem. Bo pojawiły się głosy mówiące o tym, że jej realizacja sprawi, że stolica Małopolski zostanie wykreślona z prestiżowej listy światowego dziedzictwa UNESCO. Radni miejscy postanowili zatem działać.

Czy Kraków straci miejsce na liście UNESCO przez kładkę?

Kraków został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1978 r. To o tyle wyjątkowy fakt, że Kraków jest jednym z pierwszych obiektów na świecie i pierwszym w Europie, w których wyróżniony został cały zespół miejski. Stolica Małopolski została doceniona przede wszystkim za kompleks składający się z Zamku Królewskiego na Wawelu, Starego Miasta, Kazimierza oraz dawnego przedmieścia Stradom. A sam tytuł sprawił, że Kraków zyskał sławę turystyczną. Każdego roku do miasta przyjeżdża nawet 8,5 mln turystów.

No dobrze, ale czemu tak właściwie kładka pieszo-rowerowa mogłaby sprawić, że Kraków zniknie z listy UNESCO? Chodziło o to, że zbyt mocno ingerowała w bulwary po stronie Kazimierza. To teoretycznie mogło doprowadzić do misji monitorującej UNESCO i odebrania miastu zaszczytnego tytułu.

Kładka Ludwinów - Kraków Biuro Projektów Lewicki Łatak

Kładka jest przeprojektowana. Zielone światło od konserwatora zabytków

Nowe rozwiązania w zakresie kładki zostały przedstawione radnym Krakowa podczas posiedzenia 3 lipca 2024 r. Zmieniony projekt zakłada m.in. obniżenie rampy od strony Kazimierza aż o 2 m. Dodatkowo zminimalizowana została ingerencja w drzewostan po ten stronie Wisły. Co ważne, nowy projekt zyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków. To sprawia, że dalsze prace nad inwestycją zyskały zielone światło.

Piszę o dalszych pracach, bo tak naprawdę realizacja kładki już się rozpoczęła. Wystartowała na początku tego roku. Na razie jednak do końca dobiegają wyłącznie przygotowania do budowy podpór obiektu. Kolejnym krokiem stanie się wbijanie żelbetowych pali, na których wspierać się będą przyczółki kładki. Następnie rozpocznie się umieszczanie dwóch stalowych łuków o zmiennej sztywności.

Kładka pieszo-rowerowej Kazimierz-Ludwinów po ukończeniu będzie miała 130 m długości i 14 m szerokości. Inwestycja ma pochłonąć 114 mln zł. 65 mln zł z tej kwoty ma pochodzić z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.