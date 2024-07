Pierwsza w Polsce elektrownia atomowa. Drogowcy wchodzą już na kolejny etap prac

Już od jakiegoś czasu słyszymy zapowiedzi dotyczące budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Niestety, termin rozpoczęcia realizacji inwestycji, mającej powstać w gminie Choczewo na Pomorzu, co rusz odkładany jest w czasie. Drogowcy nie zamierzają jednak zwlekać i przystępują do kolejnego już etapu prac przygotowawczych dla budowy ok. 27-kilometrowej drogi prowadzącej do planowanego obiektu.

