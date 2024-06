Poważny wypadek 15-latka na quadzie w Potworowie

W piątkową noc, 14 czerwca doszło do poważnego wypadku drogowego w Potworowie (powiat przysuski). Na miejscu zdarzenia policjanci z posterunku Policji w Odrzywole zastali nastolatka z poważnymi ranami głowy. Jak się później okazało, 15-latek wjechał quadem w bramę przedszkola. Chłopiec nie dość, że nie miał uprawnień, to także jechał bez kasku, przez co doznał bardzo poważnych obrażeń głowy.

Służby podkreślają, że mimo ciężkiego stanu młodego kierowcy, zdarzenie mogło zakończyć się jeszcze tragiczniej. To sytuacja, która w dość drastyczny sposób przypomina nam wszystkim, jak istotny jest strój i kask w przypadku prowadzenia jednośladów i quadów, które nie są w stanie zapewnić tak solidnej ochrony, jak samochody.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Poruszanie się po drodze publicznej quadem, rowerem, hulajnogą czy innymi pojazdami bez wymaganych uprawnień jest nielegalne i niebezpieczne. Ponadto jazda bez kasku może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, co pokazuje tragiczny wypadek z Potworowa. Policja przypomina, że kask odgrywa kluczową rolę w ochronie głowy podczas wypadku. Upadek bez kasku może skutkować ciężkimi urazami czaszki, mózgu, a nawet śmiercią i to nie tylko podczas jazdy na szybkich motocyklach, czy quadach, ale także na rowerze, czy hulajnogach.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Zakładaj kask, przestrzegaj zasad ruchu drogowego i utrzymuj bezpieczną prędkość. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze!