Na drodze K-29 w Krośnie Odrzańskim trwa remont mostu, co sprawia, że podróż przypomina slalom gigant między nierównościami. Ten kluczowy odcinek łączy górną i dolną część miasta, a ruch odbywa się w obu kierunkach, jednak ze względu na remont, może to być bardziej „spowolniony maraton". Policja apeluje do kierowców o ostrożność i trzymanie się wyznaczonych znaków, bo nawet najmniejsze niedopatrzenie może skończyć się jak nieudany drybling.

Wyjazd na Euro 2024 - rybobranie, czyli przygotuj się na objazd

Dodatkowo miasto Krosno Odrzańskie przygotowuje się na coroczną imprezę „Rybobranie 2024", która odbędzie się 15-16 czerwca. W ramach wydarzenia, w sobotę 15 czerwca o godzinie 14:00, odbędzie się wielka parada ulicami miasta. Start z parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 na ulicy Pułaskiego, dalej przez Poznańską i Parkową, a finał parady przewidziany jest na godzinę 14:30. Tak więc, jeśli wpadniecie na tę trasę, możecie poczuć się jak uczestnicy wielkiego festiwalu... samochodowego korka!

Policja zapewnia, że nad bezpieczeństwem czuwać będą funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, wspomagani przez inne służby porządkowe. Prosimy kierowców o dostosowanie się do ich poleceń i, jeśli możliwe, wybieranie objazdów drogami lokalnymi.

O wszelkich zmianach w organizacji ruchu krośnieńska policja lubelska będzie informować na bieżąco na swojej stronie internetowej oraz na Facebooku. Pamiętajcie – planowanie trasy alternatywnej może zaoszczędzić wiele nerwów i sprawić, że dotrzecie na mecz lub imprezę w znacznie lepszych nastrojach.