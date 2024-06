Pora na nowe paliwo do silników diesla. Na pierwszej stacji w Polsce pojawiło się już na początku maja 2024 r. (to Avia w Myszęcinie). W Niemczech sprzedaż oficjalnie ruszyła kilka tygodni później. To HVO100 (znane także jako XTL), czyli syntetyczne paliwo produkowane z odzyskanych tłuszczów i olejów roślinnych (palmowy i rzepakowy) oraz tzw. odpadów tłuszczowych (olej po smażeniu frytek). Pionierem badań jest Neste, którego śladem podążyły także koncerny takie jak włoskie Eni czy francuski TotalEnergies. Do jego produkcji przygotowuje się także Orlen (zgodnie z planem linia o mocy produkcyjnej 300 tys. ton rocznie ruszy jeszcze w tym roku w Płocku).

Zwolennicy nowego biopaliwa przekonują, że to ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych paliw. Na stronie instytutu technologii paliw i energii czytamy – "HVO100 jest uznawane za neutralne pod względem emisji ditlenku węgla, ponieważ rośliny wykorzystywane do jego produkcji pochłaniają CO2 podczas wzrostu. Ponadto, spalanie HVO100 w silnikach z zapłonem samoczynnym prowadzi do znacznej redukcji emisji szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu i cząstki stałe. Szacuje się, że spalanie HVO100 emituje od 50 do 90 proc. mniej ditlenku węgla w porównaniu do oleju napędowego".

Okazuje się, że nie wszyscy producenci samochodów zezwalają na stosowanie HVO100 (XTL). Poniżej znajduje się aktualna lista opracowana przez renomowaną niemiecką organizację DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH) we współpracy ze stowarzyszeniem przemysłu motoryzacyjnego VDA i międzynarodowym zrzeszeniem producentów pojazdów VDIK.

Do których samochodów zatankujesz biopaliwo HVO100 (XTL)?