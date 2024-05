Przebudują skrzyżowanie Ostrobramskiej i Poligonowej. Jest przetarg

Projekt przebudowy skrzyżowania Ostrobramskiej i Poligonowej został przygotowany już pod koniec zeszłego roku. Teraz ZDM ogłosił przetarg, który pozwoli wyłonić wykonawcę inwestycji. Przedsiębiorstwa zainteresowane realizacją zadania mogą składać swoje oferty do 11 czerwca.

Przebudowa skrzyżowania Ostrobramskiej i Poligonowej

Projekt przewiduje wybudowanie nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ostrobramskiej, Poligonowej i Grenadierów. W zachodniej części skrzyżowania, przez ulicę Ostrobramską wytyczone zostanie nowe przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym. "Dziś do dyspozycji pieszych jest tam tylko kładka – rozwiązanie przestarzałe, niewygodne dla wszystkich, którzy mają jakiekolwiek problemy z poruszaniem się, a więc osób starszych, z wózkiem, na wózku, czy z bagażami" - tłumaczą przedstawiciele ZDM. Co więcej, drogowcy wyremontują także zniszczone chodniki wzdłuż Ostrobramskiej, a wyspy dzielące ul. Ostrobramską i ul. Poligonową zostaną poszerzone do 2,5 m.

Nowy przejazd rowerowy powstanie również przy skrzyżowaniu z ulicą Grenadierów. Dodatkowo powstanie tam droga rowerowa od ulicy Białowieskiej. ZDM razem z zarządcą CH Promenada rozważa także zastąpienie kładki dla pieszych przez Ostrobramską przy centrum handlowym skrzyżowaniem z naziemnymi przejściami dla pieszych.

Nowe przejścia dla pieszych w Warszawie

"Od dawna wiadomo, że populacja zebr w Warszawie się zwiększa. Przejście przez Ostrobramską dołączy do ponad 100 nowych wyznaczonych od 2014 roku. Nowe zebry powstały już wokół ronda Dmowskiego czy na Emilii Plater. Teraz czas na kolejne miejsca" - dodaje zarząd. Przy okazji prac związanych z budową Tramwaju na Wilanów, zburzone zostały kładki przez ulicę Sobieskiego, a w ich miejsce wyznaczone zostaną przejścia naziemne. Do "stada zebr" dołączy też ta przez Wisłostradę na wysokości ul. Karowej.