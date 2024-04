Czy skuterami można jeździć po autostradach? Odpowiedź jest trudniejsza, niż myślisz

Skuter ma silnik, czasami potrafi być naprawdę szybki, a do tego wygląda trochę jak mini-motocykl. Czy to oznacza, że można nim śmiało wjechać na autostradę? Pytanie jest dobre. Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na nie. Bo dużo zależy od tego, jaki konkretnie pojazd mamy na myśli, mówiąc o skuterze.

Zobacz wideo Pijany "uciekał" przed policjantami... skradzionym skuterem

Skuter na autostradzie. Kluczowe są cztery definicje przepisów drogowych

Postanowiłem udzielić odpowiedzi na to pytanie w 100 proc. miarodajnie. Do tego trzeba się jednak przedrzeć przez aż cztery zapisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Konieczne są cztery zapisy, bo jeden odsyła do drugiego, drugi do trzeciego itd. Dopiero po tej analizie można wysnuć wnioski.

Po pierwsze kluczowa jest definicja autostrady zapisana w art. 2 pkt 3. To droga " przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych ".

". Po drugie warto sprawdzić definicję pojazdu samochodowego zapisaną w art. 2 pkt 33. To nic innego, jak " pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h ".

". Po trzecie kluczowa jest definicja pojazdu silnikowego zapisana w art. 2 pkt 32. A ta stwierdza, że jest to " pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru ".

". Po czwarte ostateczne wyjaśnienie przynosi art. 2 pkt 46. Motorower to "pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h".

Kiedy skuterami można jeździć po autostradach?

Powyższa analiza definicji zapisanych w przepisach prowadzi do jednego wniosku. Autostradą nie może poruszać się ten skuter, który zostanie zarejestrowany jako motorower (bo nie będzie pojazdem samochodowym). Mowa zatem o jednośladzie z silnikiem o pojemności do 50 cm3 lub silnikiem elektrycznym o mocy 4 kW, który nie jest w stanie jechać szybciej, niż 45 km/h. Autostradą mogą się natomiast poruszać wszystkie te skutery, które zostaną zarejestrowane jako motocykle. A więc będą miały silnik o pojemności większej, niż 50 cm3 i pojadą szybciej, niż 45 km/h.

Skuter na autostradzie a mandat. Kary do 1250 zł

Gdyby kierujący zignorował powyższe wymogi i został zatrzymany do kontroli drogowej przez policjantów na autostradzie, powinien liczyć się z mandatem karnym. W najlepszym przypadku kwalifikacją czynu stanie się wjazd na autostradę pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone. To oznacza 250 zł mandatu. W tym przypadku nie ma punktów karnych. Gdyby policjanci uznali, że wykroczenie oznacza też stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu, kara wzrośnie do 1250 zł mandatu i 10 punktów karnych.