To będzie najdłuższa na świecie podwodna ekspresówka. Koszt budowy to prawie 3 mld dolarów

Trzeba przyznać, że Norwegowie mają rozmach. Za kilka lat w krainie fiordów do użytku kierowców oddany zostanie aż 27-kilometrowy tunel Boknafjord, czyli najdłuższy tego typu obiekt na świecie. Dzięki niemu kierowcy zaoszczędzą czas i nie będą zmuszeni korzystać z promów. Dla mieszkańców okolicznych miejscowości będzie to z pewnością bardzo duże ułatwienie. Co wiemy na temat powstającej właśnie inwestycji?

Najdłuższa na świecie podwodna ekspresówka. To będzie ewenement na skalę światową

Tunel połączy położoną na północ od Stavanger miejscowość Randaberg z miastem Bokn. Dodatkowo, oprócz głównego tunelu, powstanie jeszcze dodatkowy łącznik z wyspą Kvitsøy o długości 4,1 km. Obie trasy będą połączone charakterystycznym rondem. Wyjątkowy obiekt w najgłębszym miejscu będzie położony aż 390 m pod poziomem morza, a jednocześnie 92 m pod samym dnem.

Oczywiście, by zadbać o bezpieczeństwo podróżujących, co 250 metrów znajdować się będą wyjścia ewakuacyjne, a co 500 metrów specjalne zatoczki. Całość monitorowana będzie przez zestaw kamer, które przekazywać będą obraz do specjalnego centrum kontroli, a ruch nadzorowany będzie z trzech różnych lokalizacji. Warto zaznaczyć, że droga wytyczona w tunelu (a tak naprawdę dwóch tunelach o dwóch pasach ruchu w każdym) będzie drogą ekspresową, co jeszcze bardziej usprawni ruch na trasie.

Najdłuższy na świecie drogowy tunel. Zostanie oddany do użytku w następnej dekadzie

Co ciekawe, pomysł dotyczący wybudowania obiektu pojawił się prawie dziesięć lat temu. W 2017 roku parlament postanowił przyjąć projekt inwestycji i w maju tegoż roku wydał zgodę na rozpoczęcie prac. Niestety, projekt natrafił na liczne przeszkody natury finansowej. Jak się okazało władze nieco niedoszacowały kosztów, jakie pochłonie inwestycja. Początkowo wyceniono ją na ok. 1,73 mld dolarów. Finalnie okazało się, że na budowę będzie trzeba poświęcić ok. 2,75 mld dolarów. Pierwotnie budowa obiektu miała zakończyć się już w 2026 roku, ale przez liczne przestoje całość zostanie oddana do użytku dopiero w 2031 roku.