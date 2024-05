W Warszawie znów sprzedają cudze auta. Wśród 41 samochodów jest kilka rodzynków

Warszawscy drogowcy kolejny raz wychodzą z założenia, że zwiezione ze stołecznych ulic mienie ruchome pod postacią samochodów, lepiej sprzedać nawet za niewielkie pieniądze, niż wysyłać na złom. W sześciu tego rodzaju przetargach, które są prowadzone od 2021 roku, łącznie udało się już sprzedać 189 pojazdów za kwotę ponad 1,4 mln zł.

Pojazdy przeszły na własność miasta

Na wniosek Straży Miejskiej lub Policji usunięte z ulic auta w procedurze art. 50a Prawo o ruchu drogowym, to często pojazdy nieposiadające tablic rejestracyjnych lub takie, których stan wskazuje, że są nieużywane lub zostały porzucone. Jeśli w ciągu 6 miesięcy po takie samochody nie zgłosi się uprawniona osoba, wówczas przechodzą one na własność miasta z mocy ustawy. 41 tego typu "bezpańskich" aut, które z uwagi na stan techniczny nie muszą wcale trafić do kasacji, teraz będzie można wylicytować.

3 najciekawsze samochody

Jakie samochody tym razem lądują pod "młotkiem" i ile kosztują? Na liście siódmego przetargu ZDM można znaleźć kilka interesujących aut. Są m.in. Jaguary, Saaby, Volkswageny, sporo Fordów, Peugeotów i Citroenów. Niektóre mają nawet ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC. Pełnia lista pojazdów wraz z cenami pod linkiem - KLIKNIJ. Poniżej informacja o trzech najciekawszych autach zdaniem Moto.pl.

Najmłodszym autem jest czarna Mazda 6 kombi z 2013 roku z benzynowym silnikiem 2.0 wyceniona przez biegłego rzeczoznawcę na 19 500 zł. Na rynku wtórnym za taki wóz japońskiej produkcji trzeba zapłacić co najmniej dwa razy tyle.

Mazda 6 kombi wystawiona na licytację z 19 500 zł Fot. ZDM

Innym ciekawym autem japońskim jest Toyota RAV4 z 2008 r. z benzynowym silnikiem 2.0 i automatyczną skrzynią biegów. SUV w cenie wywoławczej 11 800 zł ma ważne ubezpieczenie OC do końca 2024 roku. Normalnie za taki model trzeba zapłacić cztery razy tyle.

Toyota RAV4 wystawiona na aukcję za 11 800 zł Fot. ZDM

Fani klasycznych aut natychmiast wypatrzą pojazd marki Mercedes-Benz W124 z 1993 roku. Egzemplarz, który zostanie zlicytowany to wersja z silnikiem Diesla 2.5D z przebiegiem 459 736 km. Żeby było ciekawiej auto wcale nie jest w złej kondycji ponieważ ma nawet polisę OC ważną do końca 2024 roku. Cena wywoławcza została ustalona na 2700 zł.

Mercedes W124 wystawiona na aukcję za 2700 zł Fot. ZDM

Sprzedawane pojazdy można oglądać w dniach: 16 maja (czwartek) 2024 r. oraz 21 maja (wtorek) 2024 r. Osoby oglądające będą zapraszane do oględzin pojazdów na parking znajdujący się przy ul. Gołdapskiej 7 w Warszawie o pełnych godzinach tj. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 514 603 722 oraz 695 790 390.