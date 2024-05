Zaczynają parkowanie od jazdy chodnikiem. Mieszkańcy Ochoty nie mają innego wyjścia

Na warszawskiej Ochocie przy skrzyżowaniu ulic Filtrowej i Raszyńskiej od lat panuje dość kuriozalna sytuacja. Kierowcy, aby zaparkować na miejscach wyznaczonych pod jednym z bloków, najpierw muszą przejechać przez torowisko tramwajowe, a następnie poruszać się... chodnikiem. To na chodniku wyznaczony został bowiem parking.

Na filtrowej parking zostanie zamieniony w zieleniec. ZDM czeka na oferty do 24 maja

Taka sytuacja tworzy podwójne zagrożenie. Zarówno dla kierujących, jak i pieszych. ZDM w Warszawie postanowiło zatem działać. Ogłosiło przetarg na przebudowę tego fragmentu. Na ulicy Filtrowej od placu Narutowicza do Raszyńskiej zlikwidowana zostanie część chodnika przeznaczona na parkowanie. Chodnik ostatecznie zostanie oddzielony od jezdni i torowiska tramwajowego pachołkami. W miejscu parkingu natomiast pojawi się pas zieleni. ZDM planuje zasadzenie żywopłotów, krzewów i bylin. Choć wyremontowany zostanie też sam chodnik. Zamiast kostki pojawią się płyty.

Co ważne, przebudowa ulicy Filtrowej w Warszawie wcale nie jest planem na przyszłość. ZDM czeka na zgłoszenia ofert do przetargu do 24 maja. Na wykonanie zadania wykonawca będzie miał 90 dni od momentu podpisania umowy.

Przebudowa ul. Filtrowej w Warszawie oznacza dwie zalety. Stracą jednak kierowcy

Likwidowanie miejskiej betonozy bez wątpienia jest dobrym pomysłem. Swojego czasu zarządcy przesadzili z utwardzonymi nawierzchniami, a to rodzi dwa problemy. Pierwszy jest związany ze wzrostem temperatur. Beton dobrze odbija ciepło. Na takich arteriach latem staje się zatem nieznośnie gorąco. Przejście z twardej nawierzchni na warstwę czynną biologicznie ograniczy działanie "wyspy ciepła".

Drugi jest związany z retencją wody. Podczas intensywnych opadów tworzą się rozlewiska. Bo studzienki nie są w stanie odebrać nadmiaru wód opadowych. A te nie mogą również wsiąknąć w grunt. Przeszkadza im w tym twarda nawierzchnia.

Ekologowie będą zatem mocno zadowoleni z posunięcia planowanego przez ZDM w Warszawie. Kierowcy i okoliczni mieszkańcy niestety mniej. Bo skoro na miejscu parkingu pojawi się zieleń, automatycznie zmaleje ilość miejsc, w których będzie można zaparkować pojazd. To spotęguje jedynie problemy mieszkańców ulic Filtrowej i Raszyńskiej. Problemy, które już dziś są realne. Warto jednak wiedzieć, że odbetonowywanie ulic ze starymi blokami tak właśnie będzie wyglądać. To skutek uboczny procesu.