Ceny paliw i szok na stacjach. "Pierwszy raz od marca". Eksperci się nie spodziewali

W ostatnim copiątkowym artykule o prognozach cen paliw w Polsce raczej uspokajaliśmy i tonowaliśmy nastroje. Wiele osób spodziewało się dalszych podwyżek cen na stacjach, tym bardziej odczuwalnych, bo na stacjach pokończyły się majówkowe promocje. My oparliśmy się na prognozach ekspertów niezawodnego serwisu e-petrol, którzy wskazywali raczej na stabilizację cen i wskazywali, że na rynku światowym cena ropy spada. Okazało się, że i oni nie mieli do końca racji. Z czego powinniśmy się wszyscy cieszyć.

Ceny paliw w maju 2024 r. Tak wyglądały prognozy od 6 do 13 maja 2024 r.

Benzyna Pb95 - od 6,62 do 6,72 zł za litr

Benzyna Pb98 - od 7,25 do 7,36 zł za litr

Olej napędowy ON - od 6,63 do 6,73 zł za litr

Autogaz LPG - 2,82 do 2,89 zł za litr

Początek maja nie przyniósł spodziewanych podwyżek cen na stacjach, co z pewnością kierowcy przyjęli z ulgą. Choć jak wynika z najnowszego raportu cenowego e-petrol.pl, paliwa nawet potaniały, to skala obniżek jest zaledwie symboliczna

- czytamy w najnowszym komentarzu serwisu e-petrol.pl, który pojawił się 8 maja. Może i obniżki są symboliczne, ale to odwrócenie trendu, który przerażał kierowców od dłuższego czasu. Doszło do sytuacji, że siódemka z przodu przy paliwach podstawowych przestała dziwić... A jak jest? Zarówno benzyna Pb95, jak i olej napędowy oraz autogaz potaniały o grosz. Co ważne, przy czym w przypadku diesla jest to pierwszy od połowy marca spadek. Aktualne średnie ceny benzyny i oleju to 6,65 i 6,68 zł/l, a dystans cenowy między nimi wynosi już tylko 3 grosze. Przeciętna ogólnopolska cena LPG to dziś 2,83 zł/l.

Ceny paliw. Jak tankować taniej?

Na domowym budżecie na pewno pozytywnie odbije się zmiana stylu jazdy kierowcy. Wprowadzenie choć kilku zasad ekojazdy, niekoniecznie tych najbardziej restrykcyjnych, powinno poskutkować obniżeniem zużycia paliwa. Przy dużych przebiegach oszczędności mogą być zauważalne. Im mniejsze zużycie, tym mniej wizyt na stacji.

Na studiach z szeroko pojętej tematyki zarządzania i finansów funkcjonuje pewien żart, że o sukcesie lokalu gastronomicznego decydują trzy rzeczy: lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja. Możemy go przenieść na ceny paliw. Ceny na stacjach mogą się różnić o kilkanaście-kilkadziesiąt groszy na litrze! W miastach najtańsze są stacje przy supermarketach. Na trasach szybkiego ruchu płacimy bardzo dużo, ponieważ stacje są przy samej drodze, ponieważ są bardzo wygodne, a skorzystać można z nich błyskawicznie. Jednak kiedy zjedziecie z trasy i zatankujecie kawałek dalej, to sporo oszczędzicie. Kosztem czasu przejazdu.