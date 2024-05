McLaren Senna rozbity przez youtubera. Chciał się popisać, wjechał w budynek

Z samochodami sportowymi nie ma żartów. Do zapanowania nad wyczynowymi maszynami potrzeba ogromnego talentu i doświadczenia, a żeby wykorzystać potencjał takiego auta wymagany jest tor albo zamknięta przestrzeń. Publiczne drogi to nie miejsce do popisów, czego dowody dostajemy praktycznie codziennie. W Stanach Zjednoczonych, na social mediach i YouTube, jest nawet cały trend, polegający na śmianiu się z kierowców Mustangów, którzy chcieli się popisać, a zabrakło im umiejętności. Jednak tym razem w Los Angeles rozbito samochód znacznie, ale to znacznie bardziej ekskluzywny. Na Reddicie pojawiło się nagranie z McLarenem Senną:

Dlaczego ten krótki filmik niesie się po internecie aż tak?

Pod oryginalnym postem na Reddicie wywiązała się gorąca dyskusja, a filmik i jego przeróbki błyskawicznie trafiły na YouTube, Instagrama i TikToka. Dla fana motoryzacji to bardzo smutny widok. McLaren Senna to wyjątkowy model. Nawet producenci z samego motoryzacyjnego szczytu nie decydują się na takie projekty zbyt często. Nazwa nie jest przypadkowa. To hołd dla jednego z najlepszych kierowców w historii Formuły 1. Ayrton Senna swoje największe triumfy święcił właśnie za kierownicą McLarenów.

Kiedy Sennę pokazywano pod koniec 2017 roku był to najbardziej ekstremalny model z homologacją drogową w historii brytyjskiej marki. Napędza go podwójnie doładowany silnik V8 o pojemności 4-litrów. Potężna jednostka generuje 800 KM mocy i 800 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Moc trafia na tylną oś za pośrednictwem 8-biegowej skrzyni dwusprzęgłowej. Kierowca może zmieniać biegi przy pomocy łopatek zamontowanych przy kierownicy - wykonano je z włókien węglowych.

Brytyjscy konstruktorzy zadbali o piekielne brzmienie jednostki. Poziom dźwięku wzrasta o 10 dB co 2000 obr./min. Część układu wydechowego powstała z tytanu - wszystko dla obniżenia masy pojazdu. Dzięki temu minimalna masa tej konstrukcji to 1198 kg. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych materiałów całe nadwozie waży zaledwie 60 kg. Aktywne tylne skrzydło waży zaledwie 4,87 kg, ale potrafi wygenerować docisk stukrotnie przekraczający jego masę.

Naprawa będzie pewnie bardzo kosztowna, ale trzymamy kciuki, żeby McLaren Senna wrócił do formy

Wszystko to sprawia, że mówimy o niesamowitym supersamochodzie. A liczby? McLaren Senna rozpędza się o 0 do 100 km/h w 2,8 sekundy. Brytyjska maszyna potrzebuje 6,8 sekundy, żeby rozpędzić się do 200 km/h, a na ? mili potrzebuje 9,9 sekund. Prędkość maksymalna to 340 km/h. Mówimy wciąż o premierowej edycji.

Prawdopodobnie wiemy, kto tak bardzo zabłysnął na ulicach Los Angeles. Zdaniem komentujących to popularny za oceanem youtuber Edmond "Mondi" Barseghian. Już kiedyś jego wyczyn niósł się viralowo po internecie, kiedy skasował swojego GMC Hummera EV. Ile taki McLaren Senna może kosztować? To trudno ustalić, ponieważ z komentarzy świadków zdarzenia wynika, że nie był to byle jaki McLaren Senna, a specjalny projekt, który zrobiono na specjalne zamówienie klienta VIP brytyjskiej marki. Drugiego takiego nie ma. Wartość supersamochodu na pewno przekracza milion dolarów. W amerykańskich mediach kilka razy pojawiła się kwota 1,3 miliona dolarów, co w złotówkach dałoby 5,2 miliona.