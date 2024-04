Wojna cenowa na paliwo. Stacje odpowiadają na promocję Orlenu. Duże rabaty! [Lista]

Niestety. Najbliższe dni prawdopodobnie znowu upłyną nam pod znakiem kolejnych podwyżek cen paliw na polskich stacjach benzynowych. Musimy się przyzwyczaić, że widok ceny z siódemką z przodu za litr paliwa podstawowego stanie się powszechny. Magiczna bariera pękła. Dlatego tym bardziej cieszy, że stacje paliw rozpoczęły ze sobą małą wojnę na majówkowe rabaty i promocje. To zawsze okazja, żeby choć trochę obniżyć koszty wyjazdu podczas długiego weekendu.

Ile będziemy płacić za paliwo? Są prognozy e-petrol.pl na tydzień 30 kwietnia - 5 maja

Benzyna Pb95 - od 6,61 do 6,72 zł/l

Benzyna Pb98 - od 7,28 do 7,39 zł/l

Olej napędowy ON - od 6,60 do 6,72 zł/l

Autogaz LPG - od 2,80 do 2,86 zł/l

Majówkowa promocja na paliwo Orlen

Trzeba mieć kartę Vitay (albo być zarejestrowanym w appce Orlen Vitay) i być członkiem programu. Wtedy będzie można zatankować o 30 groszy na litrze taniej paliwo Efecta lub Verva. Żeby skorzystać z rabatu 40 groszy na litrze trzeba mieć Kartę Dużej Rodziny. Co ważne, za zakup paliwa będzie można otrzymać i paragon, i fakturę. W ramach promocji będzie można zatankować dwa razy po maksymalnie 50 litrów paliwa. Co jeśli wlejecie do baku więcej? Paliwo ponad objęte promocją 50 litrów będzie liczone po standardowej stawce.

Orlen nie zapomina o elektrykach. - W tym czasie każdy użytkownik aplikacji Orlen Charge będzie mógł naładować pojazd z 10 proc. rabatem na wszystkich stacjach Orlen i punktach ładowania Energi z Grupy Orlen - podaje sieć. Kierowcy elektryków muszą w kalendarzu zaznaczyć inne daty. Dla nich promocja trwa od 1 maja do końca 5 maja.

Majówkowa promocja na paliwo Circle K

Akcja "Extra tanie tankowanie" rozpoczyna się we wtorek 30 kwietnia i potrwa do niedzieli 5 maja. Żeby z niej skorzystać trzeba być członkiem programu lojalnościowego Extra, a także zatankować od 20 do 50 litrów paliwa. Wtedy kierowca może liczyć na rabat w wysokości 30 groszy na litr w przypadku benzyny i oleju napędowego. W przypadku autogazu rabat wynosi 10 groszy na litrze. Co ciekawe, Circle K nie przewiduje limitu tankowań. Z promocji będzie można skorzystać wiele razy.

Majówkowa promocja na paliwo MOYA

MOYA świętuje urodziny swojej aplikacji SuperMOYA, a celebracja potrwa do 5 maja. Rabat może wynieść do 20 groszy na litrze. Co trzeba zrobić? Oczywiście zeskanować aplikację SuperMOYA, a także kupić jeden z produktów z oferty Caffe MOYA. To m.in. kawa, herbata czy hot dogi. Limit tankowania to 25 litrów.

Majówkowa promocja na paliwo MOL

Do walki na majówkowe promocje dołączyła także stosunkowo świeża na naszym rynku sieć MOL. Tutaj również konieczne jest używanie aplikacji, nazywa się MOL Move, w której kierowcy znajdą kupon na paliwo. Pozwoli on obniżyć cenę o 15 groszy na litrze paliw EVO Diesel Plus lub EVO 98 Plus. W przypadku innych paliw obniżka to 10 groszy. Jeśli zdecydujecie się zajechać akurat na tę stację, to polecamy przejrzeć aplikację dokładniej. Na majówkę będzie w niej kilka promocji także na inne produkty. Od 26 kwietnia do 5 maja codziennie mają pojawiać się nowe promocje.

Majówkowa promocja na paliwo AMIC Energy

Również członkowie programu lojalnościowego Amic Club mogą liczyć na tańsze tankowanie od 26 kwietnia do 5 maja. To o 30 groszy taniej na litrze benzyny lub oleju napędowego i 5 groszy w przypadku LPG. Kierowca może skorzystać z tańszego tankowania dwa razy, a limit za każdym razem to aż 70 litrów.

Majówkowa promocja na paliwo Shell i BP

W momencie pisania artykułu ani na oficjalnej stronie, ani w mediach społecznościowych obu sieci nie pojawiła się żadna informacja o promocji na paliwo w majówkę. Będziemy jeszcze sprawdzać ofertę tych dużych i lubianych przez polskich kierowców sieci. A nuż coś jeszcze się pojawi.

Do majówki jeszcze chwila. Artykuł będziemy więc aktualizować na bieżąco. Jeśli jeszcze jakaś sieć przygotuje swoją promocję na paliwo, to ją tutaj dopiszemy.