Elektryki bez przywilejów w Warszawie. To będzie parkingowa rewolucja

Warszawscy kierowcy hybryd plug-in i elektryków o zmianach mogli już usłyszeć kilka miesięcy temu. Jeszcze w listopadzie miejscy radni zdecydowaną większością 42 głosów przegłosowali uchwałę aktualizująca zasady korzystania z parkingów P+R (ang. Park and Ride). W stolicy znajduje się 17 tego typu obiektów, które już w tę niedzielę, 28 kwietnia, staną się nieco mniej przyjazne wymienionej wcześniej grupie kierowców.

Zmiany w regulaminie parkingów P+R. Kierowcy elektryków i "plug-in'ów" nie będą zadowoleni

Najbardziej dotkliwą dla właścicieli aut elektrycznych i hybryd plug-in zmianą będzie zlikwidowanie kart Eko, które umożliwiały im parkowanie poza godzinami otwarcia obiektów, a więc pomiędzy 2.30 a 4.30. Dodatkowo od niedzieli będą musieli płacić za korzystanie z ładowarek. Cena za 1 kWh energii będzie wynosić 1,61 zł. Skąd taka decyzja? Radni stwierdzili, że to najlepszy moment na wprowadzenie zmian — elektryki nie są już drogowymi ewenementami. Ich liczba na stołecznych drogach w ostatnich latach dość istotnie wzrosła, przez co dalsze finansowanie niepotrzebnie obciąża miejski budżet. Dodatkowo wzrosły ceny energii, co dodatkowo sprzyjało likwidacji przywileju. To jednak nie jedyna zmiany.

Warszawskie parkingi P+R. Co jeszcze się zmieniło?

Do tej pory parkingi były otwarte w godzinach 4.30 - 2.30 przez cały tydzień. Od tej niedzieli jednak dwugodzinny zakaz postoju nie będzie obowiązywał w weekendy. Dodatkowo wzrośnie opłata za korzystanie z parkingu bez wykupionego biletu. Jeżeli kierowca nie zmieści się w 20-minutowym okienku, które pozwala mu zaparkować bez opłaty, będzie on musiał zapłacić aż 250 zł. Kwotę tę można jednak zmniejszyć o 100 zł, jeżeli opłata zostanie uiszczona od razu w kasie parkingowej lub u kontrolera. Z opłat zwolnieni są jednak użytkownicy rowerów i hulajnóg, a także prowadzący motocykle i motorowery.

Zgodnie z regulaminem, kierowca może zostawić swój pojazd na parkingu na dłużej. Musi w tym przypadku mieć ważny bilet Warszawskiego Transportu Publicznego - mowa o biletach dobowych, weekendowych, trzydniowych, oraz 30. i 90-dniowych - lub też dokument zezwalający na bezpłatne korzystanie z miejskiej komunikacji.