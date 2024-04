Wielkie protesty rolników wstrząsają całą Unią Europejską już od dłuższego czasu. Paraliż drogowy spowodowany szeroko zakrojonymi protestami dotknął wszystkich największych krajów wspólnoty. Także w Polsce doszło do wielu akcji rolników. Blokowali najważniejsze drogi w kraju, maszyny rolnicze jeździły po miastach, na Warszawę przeprowadzono "gwiaździsty marsz", a bardzo gorąco było na granicy z Ukrainą. W najbliższych tygodniach możemy się spodziewać kolejnych protestów i utrudnień. Rolnicy dalej będą walczyć o swoje racje.

REKLAMA

Wielka blokada S3 od czwartku 25 kwietnia od 10:00

Dzisiaj, a więc w czwartek 25 kwietnia, startuje blokada drogi ekspresowej S3. To kolejny rozdział wielkich protestów, a tym razem rolnicy rozstawią się na S3 przy węźle Pyrzyce. Co ważne, S3 będzie zablokowane w dwóch kierunkach, eska ma być zamknięta od węzła Gryfino do węzła Myślibórz.

W czwartek 25 kwietnia 2024 roku o godzinie 10.00 rozpocznie się protest ostrzegawczy rolników na S3 węzeł Pyrzyce. Potrwa on 24 godziny do piątku do godziny 10.00. Węzeł Pyrzyce będzie nieprzejezdny w obu kierunkach, a droga S3 zostanie zamknięta od węzła Gryfino do węzła Myślibórz

- skomentował Roman Waszczyk, rzecznik protestu w rozmowie z lokalnymi mediami. Kierowcy muszą więc liczyć się z ogromnymi utrudnieniami. W czwartek lepiej omijać to miejsce szerokim łukiem. Skoro protesty mają trwać całą dobę, to możemy spodziewać się utrudnień na okolicznych drogach przez cały dzień.

Jak uniknąć utrudnień na S3?

Najlepszym sposobem byłoby po prostu niejechanie tą trasą. Od 10:00 w czwartek do 10:00 w piątek trasa będzie nieprzejezdna. Polecamy przed jazdą włączyć którąś z popularnych aplikacji na telefonie, które monitorują rzeczywisty ruch i pokazują utrudnienia na drodze. Na pewno macie na swoim smartfonie Google albo Apple Maps. Na mapach można śledzić w czasie rzeczywistym, jak wygląda sytuacja na drodze. Nawigacja może uratować kierowcę przed wpadnięciem w epicentrum wydarzeń.

Kolejny finał w Warszawie 10 maja

SZZ „Solidarność" oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność" w ramach sprzeciwu wobec agresywnej polityce klimatycznej wdrażanej przez Unię Europejską organizują manifestację pod hasłem: „Precz z Zielonym Ładem", która odbędzie się 10 maja 2024 roku w Warszawie. Zaczynamy na placu Zamkowym o godz. 12. Do zobaczenia w Warszawie!

- taki komunikat pojawił się na oficjalnym profilu NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" na Facebooku. To oznacza, że kolejna kulminacja protestów czeka nas w piątek 10 maja.