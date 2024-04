Nowy Opel Grandland. Niemiecki SUV jest teraz większy, a jako elektryk przejedzie 700 km

Nowy Opel Grandland to próba wdarcia się marki do segmentu premium. Widać to gołym okiem. Auto na tle poprzednika prezentuje się zdecydowanie bardziej prestiżowo. Druga generacja modelu stała się również większa. Mierzy teraz 465 cm długości, 190,5 cm szerokości i 166 cm wysokości, co oznacza, że jest dłuższy, wyższy i szerszy od poprzednika o kolejno 173, 19 i 64 mm. Możemy także spodziewać się nieco większej przestrzeni we wnętrzu za sprawą większego o ok. 11 cm rozstawu osi.

Nowy Opel Grandland. Minimalistyczny, acz dobitny design

Styliści postawili na prostotę. Auto na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie solidnego i z klasą. Możliwe, że właśnie taki był też zamysł. Zwłaszcza że marka podkreśla fakt, że auto ma silne niemieckie korzenie - zostało zaprojektowane w Russelsheim, a produkowane będzie w Eisenach (oczywiście podzespoły to francuska robota).

W oczy rzuca się charakterystyczny przedni świetlny segment, który styliści nazywają mianem "Vizor". Z tyłu nie zabrakło modnych w ostatnim czasie przechodzących przez całą szerokość połączonych lamp. Ich klosze po bokach ostro się rozszerzają, przywodząc na myśl ostrza noży.

Nowy Opel Grandland Fot. Stellantis

Nowy Opel Grandland. Schludne wnętrze

Grandland we wnętrzu zaskakuje minimalizmem. Nad wszystkim dominuje 16-calowy ekran multimediów, który odchylony jest w stronę kierowcy. Nie zabrakło cyfrowych zegarów, a także wyświetlacza head-up display. Oczywiście, jak to w nowych samochodach bywa, fizycznych przycisków jest jak na lekarstwo. Opel zachwala jednak fotele. Mogą się poszczycić atestem niemieckiego stowarzyszenia promującego badania nad profilaktyką bólu pleców Aktion Gesunder Rücken (AGR), a także funkcją Intelli-Seat, czyli szczeliną zmniejszająca nacisk na kość ogonową, co ma zapewniać komfort podczas pokonywania dłuższych tras. Z kolei pasażerowie zajmujący miejsca na tylnej kanapie mają o ok. 2 cm więcej miejsca na nogi niż w poprzedniej generacji modelu. Siedzenia można także złożyć w proporcjach 40:20:40, dzięki czemu zwiększa się przestrzeń bagażową, która wynosi wtedy 1641 litrów.

Nowy Opel Grandland Fot. Stellantis

Nowy Opel Grandland. Co pod maską?

Producent nie chwali się jednak zbytnio techniczną stroną nowego Grandlanda. Oparty o platformę STLA Medium SUV będzie oferowany głównie jako elektryk, w różnych wariantach mocy. Wiemy na pewno, że topowa wersja ma być wyposażona w baterię 98 kWh i zapewniać zasięg na poziomie nawet 700 km. Nie zabraknie jednak wersji spalinowych. Będą to hybrydy m.in. Plug-in, która w trybie elektrycznym będzie w stanie przejechać do 85 km, a także miękka hybryda z instalacją 48 V oparta o silnik 1,2. Niestety, na więcej szczegółów, w tym cennik, będziemy musieli poczekać.