Skontrolowali 450 kierowców ciężarówek i busów. Niestety, nie wszyscy byli trzeźwi

Kierowcy prowadzący ciężarówki, samochody dostawcze i autobusy, poruszający się autostradą A2 w okolicy Rzepina oraz drogą ekspresową numer 3 w pobliżu Skwierzyny, w poniedziałek trafili na wzmożone kontrole prowadzone przez inspektorów ITD. Lubuscy mundurowi prowadzili akcję, mającą na celu ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami będących po spożyciu alkoholu.

REKLAMA

Wpadło dwóch nietrzeźwych kierowców

Funkcjonariusze w trakcie tych działań przy użyciu tzw. alkomatów przesiewowych, przebadali stan trzeźwości 450 kierowców. W akcji zatrzymano dwóch nietrzeźwych zmotoryzowanych. Jeden z kierowców, który był Polakiem miał w wydychanym powietrzu pół promila alkoholu. Mężczyzn okazał do kontroli czeskie prawo jazdy, ponieważ polskie uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi zostały mu zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu. Drugi z kierowców, jadący samochodem dostawczym, miał 0,4 promila alkoholu w organizmie. Obaj mężczyźni zostali przekazani do dalszych czynności policjantom wezwanym na miejsce kontroli.

Tego rodzaju działania prewencyjne prowadzone przez służby tuż po zakończonych weekendach, przemawiają do wyobraźni zmotoryzowanych, a szczególnie kierowców zawodowych, dla których posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi jest kluczem do zachowania pracy.

Nie ma przyzwolenia na jazdę po alkoholu

Przypominamy, że alkohol obniża koncentrację, spowalnia reakcję oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Tym samym uniemożliwia bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym. Dlatego pijanym osobom nie należy pozwalać na jazdę samochodem. Jeśli podejrzewamy, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, niezwłocznie poinformujmy o tym właściwe służby. Dzięki obywatelskiej postawie i stanowczej reakcji być może zapobiegniemy tragedii na drodze.