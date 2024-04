Aż 60 mln zł kosztował długo wyczekiwany tunel w Sulejówku z nową drogą (po jednym pasie ruchu w każdą stronę), ścieżką rowerową oraz chodnikiem. To bardzo ważny przejazd pod linią kolejową Warszawa – Terespol i kluczowy odcinek drogi wojewódzkiej DW 638. Inwestycję udostępniono pod koniec ubiegłego roku. Niewykluczone, że po kilku miesiącach czeka ją pierwszy nieplanowany remont. Wszystko z powodu kierowcy ciężarówki, który doprowadził do poważnego wypadku.

W godzinach porannych 16 kwietnia 2024 r. nowy tunel w Sulejówku został zablokowany przynajmniej na kilka godzin. Strażacy z OSP Sulejówek ostrzegają, że przejazd będzie zamknięty nie tylko na czas usunięcia pojazdu. Eksperci muszą także oszacować szkody i upewnić się, że uszkodzony element nie stanowi zagrożenia dla ruchu drogowego, kolejowego czy pieszego.

Tunel dla ciężarówek. Ale nie z takim ładunkiem

Okazało się, że kierowca ciężarówki przewożącej dość duży ładunek zignorował oznakowanie i próbował wjechać do tunelu. Zapewne liczył na to, że zmieści się ze sporym gabarytem. Okazało się, że ładunek uderzył w żelbetonową belkę przy wjeździe do tunelu (na zdjęciach widać, że po uderzeniu została odsłonięta część zbrojenia betonowego przęsła). Ciężarówka utknęła tuż za uszkodzonym elementem konstrukcji przejazdu. Początkowo wprowadzono wahadłową organizację ruchu, by przynajmniej częściowo rozładować spore poranne korki (do zdarzenia doszło w godzinach porannych). Po kilkudziesięciu minutach drogę zamknięto.

Aktualne informacje na temat przejazdu można śledzić m.in. w mediach społecznościowych. Miasto Sulejówek aktualizuje informacje na swoim koncie w serwisie Facebook.