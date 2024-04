W dzisiejszych posiadanie garażu bądź miejsca parkingowego to dla wielu osób konieczność. Za którą trzeba płacić podatek od nieruchomości i w różnej wysokości w zależności od wielkości owego garażu oraz jego statusu prawnego. A ściślej rzecz biorąc, od tego, czy jest on przypisany do mieszkania, czy nie. To jest o tyle istotne, że w pierwszym przypadku stawka jest dziesięciokrotnie niższa niż w drugim. Na szczęście może się to już niedługo zmienić i to z korzyścią dla kierowców.

Nowe przepisy podatkowe. Jest to związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

Jak podaje serwis Motoryzacja.Interia.pl, 18 18 października 2023 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że dwie tak drastyczne stawki opodatkowania są niezgodne z Konstytucją - "Podlegają one (miejsca postojowe) klasyfikacji według stawek przewidzianych dla budynków mieszkalnych, albowiem zaspokajają podstawowe potrzeby bytowe ludzi w zakresie zamieszkiwania. Bez względu na to, czy garaż stanowi nieruchomość odrębną do lokalu mieszkalnego, czy jest jedynie do niego przynależny, pełni tę samą funkcję". Innymi słowy, parkingi, jak i garaże podziemne są nierozerwalnymi częściami mieszkań, stąd powinny być opodatkowane jednakowo, bez względu na różnice formalne. I najwyraźniej wszystko wskazuje, że tak właśnie może być i to już od początku przyszłego roku. "Z uwagi na roczny charakter wymiaru podatku od nieruchomości, a także mając na uwadze konieczność zapewnienia minimalnej vacatio legis, planuje się, że nowe regulacje, powinny zostać opublikowane najpóźniej do końca listopada bieżącego roku" - czytamy w odpowiedziach na pytania, jakie zadał Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) Ministerstwu Finansów.

Podatek od garażu. Jakie stawki są obecnie? O tym trzeba pamiętać

Choć możliwe są zmiany w zakresie ujednolicenia stawek podatku od nieruchomości, to nie wejdą w życie od razu. Stąd na chwilę obecną obowiązują dotychczasowe stawki opodatkowania. Są one następujące w zależności od statusu prawnego parkingu (garażu):

- jest traktowany jako jego część, stąd podatek od nieruchomości wyniesie w tym przypadku maksymalnie 1,15 złotych za metr kwadratowy powierzchni, nieprzypisany do mieszkania (czyli z osobną księgą wieczystą) - jest traktowany przez Urząd Skarbowy jako lokal usługowy, a w takim wypadku podatek od nieruchomości wynosi maksymalnie 11,17 złotych od metra kwadratowego powierzchni.

Warto pamiętać, że o konkretnej wysokości podatku od nieruchomości decyduje rada gminy, więc może on być różny w zależności od miejscowości. Przy czym najczęściej stosowane są właśnie najwyższe stawki. Z kolei o tym, czy ów parking (garaż) jest częścią mieszkania, czy jednak osobną nieruchomością, decyduje deweloper podczas realizacji inwestycji.