Popisowe wyprzedzanie na czołówkę z tirem. Policja nie miała litości dla 69-latka

Wyprzedzanie to jeden z najtrudniejszy i najniebezpieczniejszych manewrów na drodze. Kierowca musi mieć pewność, że może wykonać go bezpiecznie, ocenić, że ma wystarczająco dużo miejsca, a także oszacować prędkość, z jaką to zrobić. Źle wykonane wyprzedzanie może zakończyć się nawet czołowym zderzeniem, a to już prawie pewna tragedia. Niestety wystarczy krótka przejażdżka drogami krajowymi, żeby zobaczyć kilka skrajnie niebezpiecznych sytuacji. Policja postanowiła nagłośnić zachowanie kierowcy na drodze krajowej nr 10. Ku przestrodze.

Muszę wyprzedzić, bo się uduszę. Nawet na czołówkę z tirem

Jednym z fundamentalnych zadań Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Kierowcy lekceważący przepisy muszą liczyć się z wysokimi mandatami, a nawet z utratą prawa jazdy. Czuwa nad tym między innymi policyjna grupa Speed. W dalszym ciągu niestety, nie wszyscy kierowcy zdają sobie sprawę z zagrożenia jakie niesie za sobą brawura na drodze

- komentuje komenda powiatowa policji w Stargardzie w swoim oficjalnym komunikacie. Na otwierającym zdjęciu widzicie skrajnie niebezpieczny i głupi manewr, na jaki zdecydował się kierowca renault. Dosłownie podczas wyprzedzania wyjechał na czołówkę z tirem. Jadący z naprzeciwka kierujący samochodem ciężarowym, aby uniknąć zderzenia czołowego musiał gwałtownie hamować. Było o włos od tragedii i gdyby nie przytomna reakcja kierowcy ciężarówki to komunikat policji byłby znacznie smutniejszy.

Co grozi za tak bezmyślne zachowanie? Policjanci z grupy Speed od razu zatrzymali kierowcę renault. Okazało się, że prowadził je 69-letni mężczyzna. Szkoda, że wraz z doświadczeniem nie nauczył się bezpiecznej jazdy i przewidywania, czym może się skończyć taka jazda.

Co grozi za takie wyprzedzanie?

Kierowca renault wykonując niebezpieczny manewr wyprzedzania stworzył poważne zagrożenie na drodze. Musiał więc liczyć się z bardzo dotkliwą karą. 69- latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 złotych, a na jego konto trafiło 10 punktów karnych.

Mandaty za nieprawidłowe wyprzedzanie należą do jednych z najwyższych w nowym taryfikatorze. Takie podejście nie może dziwić, co najlepiej pokazuje przykład ze zdjęcia. Złe wyprzedzanie może w ułamku sekundy doprowadzić do groźnego wypadku. Oby policja wyłapywała jak najwięcej takich osób jak 69-letni kierowca renault. Może wysokie kary sprawią, że następnym razem zastanowią się kilka razy, zanim spowodują tak ogromne zagrożenie dla siebie i innych.