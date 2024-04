"Szybcy i wściekli" po ukraińsku. Kradli towar z naczep... jadących ciężarówek

Policja zatrzymała trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się okradaniem naczep jadących ciężarówek. Jak tłumaczy asp. Aleksandra Pieprzycka z sekcji prasowej KWP we Wrocławiu, złodzieje pod osłoną nocy pojeżdżali samochodem do pojazdu ciężarowego poruszającego się trasą szybkiego ruchu. Następnie jeden z nich będący kierowcą wyłączał światła, po czym zbliżał się maksymalnie do tylnej części naczepy, by zostać poza polem widzenia kierującego ciężarówką. Wówczas do akcji wkraczali włamywacze.

Kradli towar z jadących ciężarówek. Nagrała ich kamera naczepy

Jedna z takich kradzieży została nagrana przez kamerę znajdującą się na jednej z naczep. Na materiale widać, jak jeden z mężczyzn w trakcie jazdy wydostaje się z wnętrza samochodu przez otwarte okno, po czym wchodzi na maskę, zrywa zabezpieczenie plandeki, a następnie dostaje się do wnętrza naczepy.

"Mrożące krew w żyłach nagranie przedstawia również, jak mężczyzna opuszcza część ładunkową w podobny sposób, bowiem wychodzi podczas jazdy z naczepy, wskakuje na pokrywę silnika osobówki znajdującej się tuż za ciężarówką, po czym przez otwarte okno dostaje się do wnętrza. Wszystko dzieje się przy asekuracji drugiego z mężczyzn, poruszającego się tym samym pojazdem osobowym" - dodaje funkcjonariuszka.

Trzech złodziei zatrzymanych. Grozi im 10 lat więzienia

Taki sposób działania pozwalał przestępcom pozostać nieuchwytnymi. Do czasu. Podczas jednej z prób kradzieży na drodze ekspresowej S8 zostali zauważeni przez przypadkowego kierowcę, który powiadomił policję o niepokojącym procederze. Stróże prawa ruszyli we wskazany rejon. Wkrótce namierzyli odpowiadające opisowi BMW i zatrzymali je do kontroli. Podróżowało nim trzech obywateli Ukrainy. W samochodzie znajdowały się także narzędzia, które mogły zostać użyte podczas kradzieży. Podejrzani zostali zatrzymani i odprowadzeni do aresztu.

W ramach dalszych działań policjanci z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej sprawdzili również mieszkania zajmowane przez zatrzymanych mężczyzn. "W drodze przeszukania policjanci ujawnili i zabezpieczyli kilka telefonów oraz różnego rodzaju narzędzia. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się również takie, które mogły być wykorzystywane podczas analogicznych przestępczych działań na terenie Polski" - przekazała asp. Pieprzycka.

Śledztwo w sprawie jest w toku. Aktualnie policjanci gromadzą dowody oraz sprawdzają, czy zatrzymani mogli brać udział w podobnych przestępstwach na terenie pozostałych województw. Starają się także ustalić, czy w akcjach brały udział inne osoby. Podejrzanym - tymczasowo aresztowanym na trzy miesiące - zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz usiłowanie kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.