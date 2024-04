27-latek straci prawo jazdy i Porsche 911. Wszystko przez "wyścig solo"

Policja w Akwizgranie pojawiła się w ślepej uliczce miasta na prośbę zaniepokojonych mieszkańców. Według ich relacji regularnie pojawiały się tam sportowe auta i urządzały na drodze nielegalne zawody. Nocami słychać było ryk silników i pisk opon. I faktycznie podczas pierwszej kontroli niemiecka drogówka ustrzeliła kierowcę Porsche, który przekroczył tam ponad trzykrotnie dopuszczalną prędkość. 27-latek, którego tożsamość nie została ujawniona, jechał w śródmiejskiej strefie "30" aż 111 km/h.

Mężczyzna od razu stracił prawo jazdy, ale to nie koniec jego kłopotów. Sprawa bowiem trafiła do sądu. Policja wszczęła przeciwko niemu postępowanie karne w związku z podejrzeniem udziału w zakazanym wyścigu samochodowym. Tu trzeba wyjaśnić, że zgodnie z niemieckim prawem, nielegalne wyścigi mogą obejmować również pojedynczych uczestników, co w tym przypadku staje się istotne. Grozi mu zatem nie tylko grzywna, a nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

Niemieckie prawo surowo każe za nielegalne wyścigi

Warto zauważyć, że udział w nielegalnych wyścigach samochodowych, nawet w tzw. "wyścigach solo", czyli w pojedynkę, zgodnie z niemieckim prawem jest naprawdę surowo karany. Wysoka i ryzyko pozbawienia wolności to nie wszystko. Sąd może w takich sytuacjach zdecydować o konfiskacie auta. 27-letni kierowca również będzie musiał pożegnać się z ukochanym Porsche. Zgodnie z kodeksem karnym, pojazdy używane do nielegalnych wyścigów mogą zostać przejęte przez państwo.

Dochód ze sprzedaży skonfiskowanego pojazdu zostanie przekazany do skarbu państwa. W ten sposób państwo stara się nie tylko ograniczyć nielegalne wyścigi, ale także zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Dla 27-letniego kierowcy to na pewno bolesna lekcja na przyszłość. Mimo wszystko nie jest źle, bo lekkomyślność młodego Niemca przyniosła mu tylko straty materialne, a mogło skończyć się znacznie groźniej. Gdyby podczas ulicznych szarży doszłoby do wypadku z ofiarami, kierowcy groziłoby nawet oskarżenie o... morderstwo - takie zarzuty usłyszeli już kilka lat temu dwaj młodzi kierowcy ścigający się na ulicach Berlina.