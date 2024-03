Najcięższe SUV-y w Polsce. Kolosy znanych i lubianych marek czasem szokują masą

Duży SUV oferuje ogromną ilość przestrzeni w kabinie pasażerskiej i często nawet 800-litrowy bagażnik. Dodatkowo posiada mocną jednostkę napędową i jest po prostu luksusowy. To wszystko niestety ma swoją cenę. I ta wyraża się nie tylko za pomocą kwoty wpisanej na fakturze zakupowej. To również kwestia wartości wpisanej w polu F.2 w dowodzie rejestracyjnym. To tu znajdziecie dopuszczalną masę całkowitą samochodu.

Range Rover P460e

Jednym z najcięższych dużych SUV-ów i jednocześnie najcięższym modelem na tej liście jest Range Rover P460e. Auto ma DMC określone na 3480 kg. W skrócie mija się zaledwie o włos z granicą wskazaną dla prawa jazdy kategorii B. Tak wysoki wynik raczej nie jest efektem zastosowania 3-litrowego silnika. Bardziej znaczące pewnie są komponenty hybrydy plug-in.

Range Rover przez te wszystkie lata naprawdę mocno przytył. Warto bowiem wiedzieć, że model pierwszej generacji napędzany benzynowym silnikiem V8 miał DMC wynoszące 2,5 tony. To o tonę mniej od obecnego wariantu z hybrydą plug-in. Różnica odpowiada zatem masie... nowej Kii Picanto.

Range Rover P550e fot. Filip Trusz

BMW X7 xDrive 40d

7-miejscowy SUV, 3-litrowy, 6-cylindrowy diesel o mocy 352 koni mechanicznych i luksusowy charakter. To brzmi jak marzenie? Być może i tak. Niestety takie auto swoje waży. DMC X7 xDrive 40d sięga 3325 kg. Model jest tak ciężki, że podczas jazdy latem w miękkim asfalcie znanym z lat 90. XX wieku, pewnie zostawiałby za sobą koleiny! Ciekawostka? 7-miejscowy SUV bije na głowę nawet wynik osiągnięty przez topowy model XM. W wersji Label jest on o 25 kg lżejszy.

BMW X7 po liftingu 2022 BMW

Mercedes GLS 450 d 4MATIC

Numerem trzy zestawienia stało się auto z gwiazdą. Mowa oczywiście o topowym SUV-ie. Co ciekawe jednak postawiliśmy na wariant GLS 450 d 4MATIC, a nie odmianę sygnowaną logo Maybacha. Diesel typu mild hybrid, a do tego ogromne nadwozie sprawiają, że auto ma DMC określone na 3300 kg. Aż 3300 kg! Może ważyć zatem tyle, ile trzy Skody Fabie 1.0 MPI albo dwie klasy A z silnikiem 1,3 litra.

Mercedes GLS Fot. Mercedes-Benz

Audi Q8 e-tron quattro

Duży i luksusowy SUV musi być ciężki. Szczególnie w sytuacji, w której jest elektryczny. To Audi być może ma 408 koni i jest w stanie osiągnąć 100 km/h po zaledwie 5,6 sekundy. Mimo wszystko bateria o pojemności 106 kWh netto przekłada się na znaczącą "otyłość" drogową. DMC topowej wersji Audi Q8 e-tron quattro została określona na 3180 kg.

Audi Q8 e-tron Audi

Jeep Grand Cherokee PHEV 4xe

Zestawienie zamyka przedstawiciel zaoceanicznych SUV-ów. Ten Grand Cherokee jest jednak dostosowany do wymogów UE. Napęd czerpie bowiem z hybrydy plug-in. Układ napędowy gwarantuje mu 381 koni mechanicznych. Niestety 2-litrowy benzyniak, dwa silniki elektryczne i bateria 17,3 kWh swoje ważą. Efektem jest DMC wynoszące 3110 kg. Jeden Jeep waży zatem tyle samo, co pięć Maluchów.

Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-in Hybrid Fot. Jeep