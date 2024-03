Francis Scott Key Bridge, powszechnie znany jako Key Bridge, był stalowym mostem kratownicowym. Przeprawa o długości 4 1184 metrów rozciągała się nad rzeką Patapsco, biegnącą od portu wewnętrznego w Baltimore do zatoki Chesapeake w stanie Maryland. Jego budowa rozpoczęła się w 1972 roku, a zakończyła się 23 marca 1977 roku, kiedy to przeprawę oddano do użytku. Główne przęsło Key Bridge miało imponującą długość 366 metrów, co czyniło je trzecim najdłuższym przęsłem mostu tego typu na świecie. Budowa mostu w zależności od źródeł kosztowała od 60 do 80 milionów dolarów, co w tamtych czasach było znaczącą kwotą.

Most po wybudowaniu okrzyknięto ważnym osiągnięciem w inżynierii drogowej. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa był to drugi najdłuższy most kratownicowy w Stanach Zjednoczonych i trzeci pod względem długości na świecie.

Strategiczne znaczenie mostu z Baltimore

Most Key Bridge był kluczową przeprawą przez rzekę Potapsco w obszarze metropolitalnym Baltimore i częścią ważnej autostrady międzystanowej nr 695. Była to także główna droga dojazdowa do ważnego amerykańskiego portu, wykorzystywanego m.in. przez przemysł motoryzacyjny. Trudno się dziwić, że zniszczenie przeprawy stanowi poważny problem nie tylko w kontekście komunikacji mieszkańców, ale także przemysłu. Wystarczy tylko wspomnień, że rocznie przeprawą przejeżdżało około 11,5 miliona pojazdów. Co ciekawe most był także sporym źródłem dochodów dla miasta Baltimore. W 2023 roku przychody Key Bridge z przejazdów osiągnęły ponad 56 mln dolarów.

Historia mostu Key Bridge z Baltimore

Francis Scott Key Bridge to nie tylko ważny element infrastruktury metropolii, ale również symbol Baltimore. Stał się jednym z najbardziej charakterystycznych punktów w mieście, przyciągając turystów i filmowców. Przeprawa zagrała w dziesiątkach filmów. Jak podają amerykańskie źródła, w okolice mostu organizowano nawet wycieczki statkami, aby podziwiać jego majestatyczną konstrukcję.

Także patron mostu, od którego przeprawa wzięła nazwę, nawiązuje do historii Stanów Zjednoczonych. Francis Scott Key to autor słów amerykańskiego hymnu narodowego, "The Star-Spangled Banner", napisanego w 1814 roku podczas wojny amerykańsko-brytyjskiej. Powiązanie to nie jest przypadkowe, bo inspiracją do stworzenia słów hymnu były wydarzenia związane z ostrzałem fortu podczas bitwy o Baltimore. Co ciekawe Key Bridge przebiega niemal dokładnie w miejscu, z którego Key obserwował tę bitwę. Oficjalnie poemat stał się hymnem narodowym w 1931 roku.

W pobliżu zniszczonego mostu znajdowała się specjalna boja pomalowana w barwy amerykańskiej flagi, podkreślając istotę tego miejsca dla narodowej historii i dziedzictwa USA.

Źródło: The Washington Post, TVN24