Rosjanie cenią siódemkę. I wcale nie mam myśli BMW serii 7. Na początku 2024 r. nabywcy aut używanych znów najczęściej szukają Łady 2107, której nadano potoczną nazwę siódemka (po rosyjsku — cemepka). Okazało się, że po kilku miesiącach przerwy stara leciwa konstrukcja jeszcze z czasów ZSRR wróciła na tron. Innymi słowy, powróciła Łada z czasów komunizmu.

REKLAMA

Zobacz wideo Audi Q6 e-tron. Poznaję elektryczny SUV przed światową premierą

Jakie auto ustąpiło miejsca Ładzie 2107? Inna Łada. A ściślej znacznie nowocześniejsza Łada. Przez kilka ostatnich miesięcy na przełomie 2023 r. i 2024 r. w statystykach prowadziła Łada Samara drugiej generacji, czyli poważnie zmodernizowany model o kodowej nazwie WAZ-2114. To praktyczny hatchback z nowocześniejszym i bardziej praktycznym nadwoziem, nowocześniejszym zawieszeniem (różnica w prowadzeniu była spora pomiędzy 2107 a Samarą) oraz lepszymi osiągami.

Łada 2107 fot. Łada | Łada 2107

Od siódemki po Samarę

Obie Łady dzieli wiele lat. Popularny model 2107 trafił do produkcji na początku lat 80. Samara drugiej generacji (jako wersja 2114) pojawiła się zaś dopiero w 2000 r. W kwestii technologii i projektowania pojazdu to bez wątpienia przepaść także w rosyjskich realiach. Najwyraźniej dla Rosjan nie ma to dużego znaczenia. W lutym 2024 r. zarejestrowano aż 9,7 tys. egzemplarzy modelu z czasów ZSRR. W przypadku Samary odnotowano w statystykach 9,2 tys. egzemplarzy.

Wbrew pozorom Łada to nie wszystko w rosyjskich statystykach. Kierowcy na wschodzie bardzo cenią znacznie nowocześniejszą, ale też i droższą konstrukcję z Korei. Na rynku pojazdów używanych poszukiwana jest mała Kia Rio (przed laty lider rynku nowych aut w Federacji Rosyjskiej). Do nabywców trafiło łącznie 7,6 tys. używanych sztuk. Na tym nie koniec. Tuż za podium uplasowały się aż trzy samochody z podobnymi wynikiem (ok. 7,5 tys. sztuk). To mały Hyundai Solaris, rzadko spotykana w Polsce Łada Priora oraz Ford Focus.

Hyundai Solaris fot. Hyundai | Hyundai Solaris

Top 10 rynku używanych aut w Rosji na początku 2024 r.