Raz na jakiś czas polskie media obiega informacja, że czyjś samochód został sprawdzony przez pracownika Poczty Polskiej, a do jego właściciela zgłosiło się potem Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej, żeby wlepić mu karę. To się zdarza, ponieważ trzeba płacić abonament RTV za radio w samochodzie, ale nie dotyczy to wszystkich kierowców. Większość posiadaczy prywatnych samochodów nie musi się tym przejmować i nagłówki grozy może traktować jako ciekawostkę.

Abonament RTV za samochodów. Kto musi płacić w 2024 r.?

Abonamentu RTV i samochodowych radioodbiorników dotyczą trzy najważniejsze zasady, które się w 2024 r. nie zmieniły. Wyglądają następująco:

Opłata zależy od podmiotu. Osoba prywatna musi zapłacić abonament RTV, ale płaci raz za wszystkie urządzenia. To oznacza, że jeśli opłaci abonament za np. radio w domu, to nie musi już płacić za to w samochodzie . Inaczej sprawa wygląda w przypadku firm. Przedsiębiorca musi płacić za każdy samochód w swojej flocie.

. Inaczej sprawa wygląda w przypadku firm. Przedsiębiorca musi płacić za każdy samochód w swojej flocie. Wysokość opłaty różni się od rodzaju odbiornika. W przypadku zwykłego radioodbiornika, opłatę wnosi się za radio. Jeżeli będzie to system multimedialny umożliwiający odtwarzania filmów, opłata to wyższy abonament radiowo-telewizyjny.

Urządzenie w samochodzie trzeba zgłosić na poczcie. Jest to obowiązkowe.

Ile trzeba zapłacić? To zależy od rodzaju urządzenia

Tak jak wspomnieliśmy wysokość abonamentu RTV zależy od rodzaju urządzenia, jakie zamontowano w samochodzie. W obu przypadkach nie jest jednak specjalnie wysoka. W 2024 r. wynosi:

8,70 zł za użytkowanie odbiornika radiowego w samochodzie.

27,30 zł za użytkowanie odbiornika radiowo-telewizyjnego w samochodzie.

Kary za nieopłacenie abonamentu RTV w samochodzie. To może być nawet 700 zł

Jeśli ktoś ma obowiązek opłacania abonamentu, a tego nie robi, ryzykuje karą finansową. Ta również się nie zmieniła i wynosi trzydziestokrotność opłaty podstawowej. To oznacza, że w przypadku zwykłego radia wynosi 261 zł, a za odbiornik radiowo-telewizyjny sięga 819 zł. Co więcej, Poczta Polska ma prawo naliczyć karę do pięciu lat wstecz. Najwyższe możliwe kary to odpowiednio 713 i 2279 zł.

Komu przysługuje zwolnienie z płatności abonament za radio w samochodzie?

Ustawodawca wskazał katalog osób prywatnych, którym przysługuje zwolnienie z płacenia abonamentu RTV. Osoby takie nie muszą płacić ani za odbiorniki posiadane w domu, ani w samochodzie. O kim konkretnie mowa? Mowa o osobach, które ukończyły 75. rok życia, ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, są zaliczone do I grupy inwalidzkiej oraz weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi. Przy czym osoby te do zwolnienia z opłat muszą zgłosić na poczcie prawo do ulgi.