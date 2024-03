Policja da kierowcom po łapach. Rusza wielka akcja!

Już dzisiaj, 1 marca rusza akcja "Na drodze – patrz i słuchaj", w ramach której prowadzona jest również kampania "Łapki na kierownicę". Jak tłumaczą stróże prawa, celem działań, które będą prowadzone do końca miesiąca, jest uświadamianie i przypominanie uczestnikom ruchu, jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z obserwacją drogi. Natomiast kampania "Łapki na kierownicę" ma uświadomić kierowcom, jak ryzykowne jest korzystanie z urządzeń mobilnych podczas jazdy, a także nakłonić ich do zmiany przyzwyczajeń.

Kierowco, patrz i słuchaj. Łapki na kierownicę, inaczej mandat

Policjanci zaangażowani w akcję będą przyglądać się zachowaniu nie tylko kierowców, ale również pozostałych uczestników ruchu. Coraz więcej osób bagatelizuje bowiem zagrożenie związane z korzystaniem z różnego rodzaju urządzeń mobilnych i to nie tylko podczas prowadzenia pojazdów. "Używanie urządzeń elektronicznych skutecznie odwraca uwagę od tego co dzieje się w naszym otoczeniu. [...] Na najpoważniejsze skutki zdarzeń drogowych narażeni są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, stanowiący dużą grupę użytkowników dróg. Gwałtowna zmiana sytuacji na drodze może prowadzić do dramatycznych w skutkach zdarzeń" - tłumaczą stróże prawa.

Osoby łamiące przepisy mogą liczyć na nieprzyjemności w postaci mandatów. Kierowcy, którzy bez uchwytu korzystają z telefonu podczas jazdy, narażają się na mandat w wysokości 500 zł oraz 12 punktów karnych. W przypadku pieszych korzystanie z telefonu lub innego urządzenia podczas przechodzenia przez jezdnię, torowisko lub drogę dla rowerów - w tym oczywiście podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji, może skończyć się mandatem w wysokości 300 zł.

Nieco pozytywniejszym aspektem akcji jest kampania "Łapki na kierownicę". Kierowcy korzystający z aplikacji Yanosik będą mogli przejść (oczywiście jedynie podczas postoju) specjalny quiz dotyczący konsekwencji korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Za bezbłędną odpowiedź na pytania będzie można otrzymać Certyfikat Odpowiedzialnego Kierowcy. W ubiegłorocznej edycji akcji w rozwiązywaniu quizu wzięło udział 59 318 kierowców, z czego 42 700 "zdało" go poprawnie.

"Przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwacja drogi, nawiązanie kontaktu wzrokowego pieszy – kierowca to czynniki, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo każdego z uczestników ruchu drogowego. Dlatego warto pamiętać, że bez względu na to, w jakim charakterze korzystamy z drogi, dla własnego bezpieczeństwa stosujmy zasadę, która jest hasłem prowadzonej akcji: Na Drodze – Patrz i Słuchaj!" - upominają policjanci.