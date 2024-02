Trzy odcinki drogi S11 naraz. Rusza budowa odcinka łączącego Oleśno z Kępnem

Budowę 46-kilometrowego odcinka trasy S11 podzielono na trzy odcinki realizacyjne. Aż 31 kilometrów nowego fragmentu trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Większość trasy będzie poprowadzona nowym śladem, zaczynając od Kępna, przez Siemianice, Gotartów, aż do Olesna.

W pierwszym etapie wybrano najkorzystniejszą ofertę dla odcinka 12,5 km z Kępna do Siemianic. Przetarg wygrała Polaqua, z ofertą w wysokości 375,6 mln zł. Drugi odcinek, z Siemianic do Gotartowa o długości 22,7 km, również padł „łupem" firmy Polaqua, która zaoferowała 523,1 mln zł, przy budżecie 795,413 mln zł. W tym przypadku jednak sprawa nie jest rozstrzygnięta, bo aktualnie Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje odwołanie od wyników przetargu.

Ostatni odcinek, Gotartów – Olesno (10,5 km), został z kolei przydzielony konsorcjum Mirbudu i Kobylarni za kwotę 464,9 mln zł, przy budżecie 567,6 mln zł. W tym przypadku także najniższą ofertę złożyła Polaqua, ale odrzucono ją jako „rażąco niską".

Prace nad S11 ruszą na przełomie marca i kwietnia

Wybór wykonawców nie jest w ostanim przypadku jeszcze ostateczny, gdyż do 26 lutego mogą być składane odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Drogowcy planują podpisanie umów na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku, po czym firmy przystąpią do opracowania projektu budowlanego, mając na to 10 miesięcy.

Wspomniany 46-kilometrowy odcinek drogi S11 zostanie wyposażony w dwa pasy ruchu w każdą stronę oraz kilkadziesiąt obiektów inżynierskich, w tym przejścia dla zwierząt. Na tym fragmencie powstaną cztery węzły drogowe: Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ i Kluczbork Południe, z planowaną lokalizacją Miejsc Obsługi Podróżnych po obu stronach drogi za węzłem Kluczbork Północ. W rejonie tego węzła przewidziano również stworzenie Obwodu Utrzymania Drogi.

Koszt budowy 46 kilometrów trasy S11 wyniesie 2,5 mld zł. Prace budowlane planowane są w latach 2026-2028, po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.