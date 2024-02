Dwa auta na raz zmieniają pas na środkowy. Kto ma pierwszeństwo? Kierowcy się gubią

Zmiana pasa dla mniej doświadczonych kierowców bywa stresująca i po prostu trudna. Zwłaszcza w zatłoczonych, zakorkowanych miastach, gdzie miejsca jest zawsze bardzo mało, a manewr trzeba wykonać szybko i pewnie. Najważniejsze, żeby zachować spokój i przestrzegać podstawowych zasad. Zacznijmy od dobrego nawyku, który powinien wyrobić sobie każdy. Na dłuższą chwilę przed zmianą pasa włączcie kierunkowskaz, żeby pokazać innym kierowcom, co chcecie zrobić. Większość kierowców jest życzliwa (nasze drogi w piekło zamieniają jednostki) i pomoże wam w zmianie pasa, zostawiając miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Pijany kierowca dachował na rondzie w Wyszkowie

Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa?

Kolejna ważna zasada. Pamiętajcie, że nieważne, kto z której strony jest, kierowca już znajdujący się na swoim pasie ma pierwszeństwo. Nie można na nikogo agresywnie zjeżdżać, nawet, jeśli jesteście z prawej strony. Kierowca może jechać swoim pasem i wcale nie musi nikogo na niego wpuszczać. Możliwe, że was po prostu nie widzi albo nie ma jak pomóc wam ze zmianą pasa. Dlatego trzeba cierpliwie poczekać.

A co w sytuacji, jeśli dwóch kierowców chce zmienić pas na środkowy na trzypasmowej drodze? Który ma pierwszeństwo? Ten z pasa lewego czy prawego? Odpowiedź nie powinna być trudna, a spieszy z nią art. 22 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.

To oznacza, że pierwszeństwo ma kierowca z prawego pasa. To on powinien pierwszy zjechać na środkowy pas, a dopiero potem może to zrobić kierowca z lewego.

To trudny i skomplikowany manewr

Przepis jest jasny i w prosty sposób wyjaśnia sprawę, ale... w prawdziwym życiu nie jest wcale taki łatwy do wdrożenia. Sytuacja na drodze jest jak żyjący organizm, ruch jest płynny i ciągle coś się dzieje. Tylko w idealnym scenariuszu kierowcy doskonale orientują się w sytuacji. Dlatego tak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności, używanie kierunkowskazów oraz przewidywanie tego, co się może zdarzyć.

Zwłaszcza kierowca z lewego pasa powinien się dwa razy upewnić, że może zmienić pas na środkowy. Ale ten na prawy również. Jeśli ktoś z lewego właśnie zjeżdża na środek, to oczywiście nie możemy go nagle staranować, tylko dlatego, że jesteśmy z prawej. To bardzo ważne. Na drodze najważniejszy jest zdrowy rozsądek i empatia. Musimy myśleć o innych i nie toczyć ze sobą niepotrzebnej walki. Podkreślamy też konieczność korzystania z migaczy. Tylko kierunkowskaz informuje innych, co chcecie zrobić i przy zmianie pasa oszczędzi wam niepotrzebnych nerwów. Jeśli zasygnalizujecie swój manewr, to dacie innej osobie możliwość reakcji i poczekania ze swoją zmianą pasa.

Jaki mandat grozi kierowcy?

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu oznacza wykroczenie, które zostało obwarowane mandatem wynoszącym od symbolicznych 20 do bardzo poważnej kwoty 3000 zł. Co więcej, wykroczenie oznacza dopisanie do konta kierowcy 6 punktów karnych. Co więcej, efektem takiej jazdy może być stłuczka i dalsze wydatki oraz nerwy. Dlatego zachęcamy do spokojnej i rozważnej jazdy.