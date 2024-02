Warszawski ZTM sprawdzi wszystkie tureckie Otokary. Za potrąceniem pieszego stała usterka?

Do wypadku doszło w poniedziałkowy wieczór na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Strumykowej i Ordonówny na Białołęce. Prowadzący rower 85-latek został potrącony przez autobus linii 211. Mężczyzna w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala. "Z relacji kierującego, przekazanej policjantom pracującym na miejscu wynika, że zatrzymał się on przed przejściem dla pieszych, po czym pojazd gwałtownie ruszył i wtedy stracił nad nim panowanie" - stwierdza komisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, cytowana przez portal tvn24.pl. Pojazd po przejechaniu przez pasy wjechał następnie na środek ronda, gdzie zawisł. Funkcjonariuszka dodała, że kierowca w chwili wypadku był trzeźwy.

Jak ustaliła redakcja portalu, przebieg wypadku opowiedziany przez kierowcę ma być zgodny z tym, co zarejestrowały kamery zamontowane w pojeździe. "Pojazd został zabezpieczony i odholowany na policyjny parking depozytowy. Do wyjaśnienia sprawy powołany będzie biegły z zakresu badania wypadków drogowych. Sprawdzony będzie także stan techniczny autobusu" - dodaje Komisarz Onyszko. Nieoficjalnie śledczy podejrzewają, że przyczyną wypadku była usterka techniczna autobusu.

Warszawski ZTM Planuje kontrolę wszystkich miejskich autobusów marki Otokar

Pojazd, który brał udział w wypadku, to egzemplarz modelu Vectio C tureckiej marki Otokar. Należy do przedsiębiorstwa ReloBus (do 2023 roku działającego pod szyldem Arriva Bus Transport Polska), które w swojej warszawskiej flocie ma łącznie 28 tego typu pojazdów. Autobusy te zawitały na stołeczne drogi w 2018 roku.

W związku z wypadkiem Zarząd Transportu Miejskiego podjął we wtorek decyzję o przeprowadzeniu drobiazgowej kontroli wszystkich pojazdów marki Otokar, które kursują po Warszawie. "Z powodu udziału jednego z nich w wypadku, objęliśmy kontrolą tę grupę taboru. Pracownicy nadzoru ruchu zwracają uwagę na stan techniczny pojazdów w kontekście bezpieczeństwa" – przekazał redakcji tvn24.pl rzecznik ZTM, Tomasz Kunert. Na ten moment zarząd nie zamierza wycofać z użytku tureckich pojazdów. Gdyby to zrobił, byłaby to powtórka z sytuacji, do której doszło w maju 2021 roku, kiedy to ZTM wykrył usterki w kilku Otokarach, które wówczas były jeszcze na gwarancji.