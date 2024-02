Najczęściej kradzione samochody w Polsce w 2023 r. Marki i modele

Dane opublikowane przez instytut Samar mówią o tym, że w Polsce w całym 2023 r. skradzionych zostało 5646 pojazdów. Co to oznacza? Zanim przejdziemy do dalszych analiz, warto wspomnieć tylko o jednej rzeczy. Dane opublikowane przez Samar opierają się na wyliczeniach z CEPiK. Ale wyliczeniach samochodów wyrejestrowanych z uwagi na kradzież. To nie są policyjne statystyki zgłoszeń w tym temacie.

W 2023 r. kradzieży aut było w Polsce o 92 proc. mniej, niż w roku 1999

Kradzież 5646 pojazdów w 2023 r. oznacza spadek aż o 8,3 proc. w stosunku do roku 2022. To dobra informacja. Jeszcze lepsza jest jednak taka, że kradzieżowe eldorado w Polsce odeszło na dobre. Dla przykładu w 1999 r. w naszym kraju skradziono blisko 72 tys. pojazd. To prawie piętnastokrotnie więcej!

W 2023 r. liderem w kwestii kradzieży samochodów było oczywiście województwo mazowieckie. To w nim wyrejestrowano blisko połowę aut z powyższej puli. Liderem wśród miast została oczywiście Warszawa. Wskaźnik zgłoszeń o wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na kradzież w przypadku stolicy sięgnął liczby na poziomie 1518 pojazdów. Miejsca szczególnie zagrożone kradzieżą już znamy. Co z markami i modelami?

Najczęściej kradzione marki samochodów w Polsce w 2023 r.

Toyota – 869 egzemplarzy,

Audi – 427 egzemplarzy,

Volkswagen – 398 egzemplarzy,

BMW – 383 egzemplarze,

Mercedes – 328 egzemplarzy,

Kia – 303 egzemplarze,

Renault – 285 egzemplarzy,

Hyundai – 282 egzemplarze,

Fiat – 274 egzemplarze,

Peugeot – 202 egzemplarze.

Liderem i to bardzo mocnym zestawienia jest Toyota (kolejny rok z rzędu). Choć to akurat właścicieli japońskich aut pewnie nie cieszy... Toyota jest dwa razy częściej kradziona od drugiego Audi, trzeciego Volkswagena i czwartego BMW. Toyota jest także jedynym producentem, który na szczycie zestawienia pokonał segment premium. Czy obecność Kii, czy Hyundaia może dziwić? Raczej nie. Zaskakujący jest jednak Fiat. Szczególnie że oferta rynkowa marki w ostatnich czasach nie jest szeroka. Złodzieje nie mają zatem szerokiego wyboru.

Najczęściej kradzione modele samochodów w Polsce w 2023 r.

Toyota Corolla – 247 egzemplarzy,

Toyota RAV4 – 189 egzemplarzy,

Hyundai Tucson – 152 egzemplarze,

Fiat Ducato – 148 egzemplarzy,

Kia Sportage – 113 egzemplarzy,

Renault Master – 110 egzemplarzy,

Toyota Yaris – 101 egzemplarzy,

Toyota C-HR – 101 egzemplarzy,

Toyota Camry – 96 egzemplarzy,

Audi A4 – 95 egzemplarzy.

Wysoką pozycję w rankingu marek przypisaną Toyocie widać także w zestawieniu modeli. Pięć na dziesięć aut ma na masce logo tego właśnie producenta. Złodzieje upodobali sobie przede wszystkim Corollę i RAV4. Choć nie gardzą również Yarisami, C-HR-ami czy Camry. Na liście modeli zaskoczenie nie jest jedno. Są aż dwa. Identycznie jak w zeszłym roku wysoka pozycja przypadła bowiem Fiatowi Ducato. Dostawczak jest czwartym najczęściej kradzionym modelem w Polsce. W 2023 r. do Fiata dołączył jednak jego segmentowy konkurent – konkretnie Renault Master. Van z Francji zajął wysoką, szóstą lokatę.

W Polsce najczęściej kradnie się młode samochody. Na celowniku roczniki od 2017

Złodzieje samochodów w Polsce mają także swoje preferencje jeżeli chodzi o wiek kradzionych pojazdów. I zdecydowanie lubią te młodsze auta! W 2023 r. najczęściej z polskich ulic znikały 4-latki. Z rocznika 2019 pochodziło aż 725 pojazdów. Numerem dwa był rocznik 2018, a trzy 2020. Pierwszą piątkę domykają odpowiednio roczniki 2017 i 2021. To oznacza z kolei, że auta od rocznika 2017 w górę, stanowią tak naprawdę dwie trzecie całej puli skradzionych pojazdów w Polsce.