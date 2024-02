W Polsce jest coraz więcej pasów DOP. Dotyczą kilku grup kierowców

Przeróżne znaki poziome wymalowane na jezdni mają kluczowe znaczenie dla kierowców. Decydują o organizacji ruchu, tym jak powinniśmy się zachować, a także o mandatach. W miastach coraz częściej pojawiają się buspasy, żeby usprawnić podróżowanie komunikacją publiczną, a kierowców zachęcić do zostawienia auta na parkingu P&R i nie wjeżdżaniu do centrum. Jednak na pewno się zorientowaliście, że klasyczne pasy BUS zastępowane są przez DOP. To dobra informacja.

Mandat za jazdę buspasem w 2024 r. - ile

Mandat za jazdę buspasem jest raczej symboliczny i wcale nie został podwyższony podczas głośnego zaostrzenia taryfikatora mandatów. Dotyczy kierowców, którzy jadą po pasie, którym nie powinni. To nie tylko klasyczne buspasy BUS, ale też te z oznaczaniem np. DOP lub MTON. Kara dla niepokornego kierowcy wynosi 100 złotych i cały jeden punkt karny. Może dlatego tylu kierowców ich nadużywa. Poza tym, żeby go dostać trzeba mieć trochę pecha i albo zignorować radiowóz, albo zrobić to na oczach policjantów w nieoznakowanym pojeździe.

Pas DOP - co to jest?

To buspas, na który dopuszczono więcej pojazdów niż tylko autobusy, służby ratownicze i elektryki. Zarządca danej drogi może się zdecydować na poszerzenie tej listy i wtedy stosuje oznaczenie DOP. To skrót od słowa dopuszczony. Na tym jednak sprawa się nie kończy, bo wraz z oznaczeniem DOP powinna pojawić się specjalna tablica precyzująca typy pojazdów, które mogą wjechać na taki pas.

Mogą to być motocykle, taksówki, karetki albo jakiś jeszcze inny rodzaj pojazdów. Dopuszczone pojazdy umieszczane są na specjalnej tabliczce pod znakiem F-10 wskazującym kierunki jazdy na poszczególnych pasach. Co ważne, nawet w ramach jednego miasta władze mają prawo zmieniać listy pojazdów DOP na konkretnych odcinkach. To oznacza, że za każdym razem kierowca powinien dokładnie wczytać się w listę umieszczoną pod znakiem F-10.

Same pasy DOP to znakomity pomysł, ponieważ pozwalają zarządcy drogi znacznie usprawnić ruch na danej drodze. Nie wszędzie przepisy muszą być aż tak restrykcyjne, jak w przypadku zwykłego buspasa. Kierowcy narzekają jednak na same tabliczki, które czasem trudno odczytać i zorientować się, czy na pewno możemy legalnie z danego buspasa korzystać. No ale to chyba cena, którą warto ponieść za dopuszczenie na pas większej liczby pojazdów, prawda?

Pas DOP - kiedy działa?

To zależy. Znowu trzeba zdać się na znaki. Bardzo wiele buspasów i pasów DOP działa w konkretnych godzinach. Zwykle tzw. godzinach szczytu, a więc rano, kiedy wszyscy jadą do pracy i popołudniu, kiedy wracają. Czasem buspasy działają w konkretne dni tygodnia. O tym również decyduje zarządca drogi, a stosowną informację umieszcza pod znakiem. Jeśli jej nie ma, to buspas obowiązuje przez 24 godziny na dobę. Teoretycznie więc mandat można dostać nawet w środku nocy na pustej drodze, ale nie oszukujmy się, to raczej sytuacja teoretyczna.

A co to są pasy MTON?

Kolejnym typem buspasa jest pas MTON. MTON, czyli Miejski Transport Osób Niepełnosprawnych. Pamiętajcie, że sama jazda z osobą niepełnosprawną nie uprawnia do korzystania z pasów MTON. Operator danego pojazdu musi najpierw podpisać umowę z zarządem konkretnej gminy. To ten dokument, a nie sam fakt przewozu niepełnosprawnych, daje mu dostęp do pasów MTON.

